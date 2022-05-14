Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.05.2022 18:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.05.2022 18:47
    ABONE OL

    Türkiye savunma alanında başarılı adımlar atmaya devam ediyor: Yavuz obüsünün testleri de tamam

    Ülkemiz savunma sanayii alanında başarılı adımlar atmaya devam ediyor. İHA'lar ve SİHA'lar ihracat yapılırken savaşların da kaderleri değişiyor. Bu kapsamda teröristlerin kabusu olacak 6x6 araç üstüne monteli obüs Yavuz göreve başlamaya hazır.

    Yavuz obüsünün testleri de tamam

    Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE AŞ), Fırtına obüsünün muharebe sahasındaki etkinliğini hareket kabiliyeti daha yüksek bir platformla artırmak, bu alandaki yüksek ihracat potansiyelini değerlendirmek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yavuz obüsünü geliştirdi.

    ATEŞ DESTEK UNSURU OLACAK


    UTürk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda ateş destek unsuru olarak kullanılmak üzere geliştirilen Yavuz'da, Fırtına obüsündeki gibi 155 milimetre 52 kalibre silah sistemi yer alıyor.

        Uzun yıllardır çekili ve kundağı motorlu obüslerde kullanılan silah sistemi, 6x6 araç üzerine monte edildi ve zorlu kalifikasyon testlerinden başarıyla geçti.

        MEVZİ DEĞİŞTİRMESİ EN FAZLA 2 DAKİKA
        Yavuz obüs sistemi için kullanılan araç tamamen zırhlı olarak geliştirildi. Sistemin atışa hazırlanma süresi en fazla 1, atışı tamamlayıp mevzi değiştirmesi en fazla 2 dakika sürüyor. Araç, 5 mürettebatı taşıyacak kapasitede çift kabine sahip bulunuyor. Aracın azami hızı saatte 90 kilometreye çıkıyor.

        AYNI HEDEFİ AYNI ANDA 3 FARKLI MÜHİMMATLA VURABİLİYOR
        MKE AŞ öz kaynaklarıyla geliştirilen Yavuz obüsü, yüksek mobilite kabiliyetinin yanı sıra düşük bakım onarım ve nakliye avantajları sağlıyor.

            Yavuz obüsü, farklı yükseliş açıları ve sevk barut modülleriyle aynı hedefi aynı anda 3 farklı mühimmatla vurabiliyor. MOD 274 mühimmat ile 40 kilometre menzile sahip olan Yavuz obüsü, 1 dakikada 4-6 atım yapabiliyor. 18 mühimmat kapasitesi bulunan Yavuz obüsü tamamen zırhlı olarak geliştirildi. Silah sistemiyle, NATO standartlarına uygun 155 milimetre çapında tüm mühimmatlar atılabiliyor.

            MKE AŞ, silah sistemi ve mühimmat konusundaki çalışmalarıyla obüsün menzilini yakın zamanda yaklaşık 2 katına çıkaracak.

            YENİ İHRACAT KALEMİMİZ OLACAK
            Yurt dışı pazarın ihtiyaç ve talepleri de değerlendirilerek üretilen Yavuz'un, ihracatı da gündemde. Yavuz'un yurt dışı satışı için görüşmeler yürüten MKE AŞ, bir ülkedeki görüşmelerde sona geldi. Şirket, Yavuz ile ihracat başarısı yakalayan ürünlerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bursa’da trafik kuralları artık çocuk oyuncağı
            Haberler Güncel Türkiye savunma alanında başarılı adımlar atmaya devam ediyor: Yavuz obüsünün testleri de tamam
                SON DAKİKA