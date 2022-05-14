Türkiye savunma alanında başarılı adımlar atmaya devam ediyor: Yavuz obüsünün testleri de tamam

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE AŞ), Fırtına obüsünün muharebe sahasındaki etkinliğini hareket kabiliyeti daha yüksek bir platformla artırmak, bu alandaki yüksek ihracat potansiyelini değerlendirmek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yavuz obüsünü geliştirdi.
ATEŞ DESTEK UNSURU OLACAK
UTürk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda ateş destek unsuru olarak kullanılmak üzere geliştirilen Yavuz'da, Fırtına obüsündeki gibi 155 milimetre 52 kalibre silah sistemi yer alıyor.