Terörün siyasi ayağı HDP'nin 1 Mayıs yalanı elinde patladı: Kendisi HDP’li akrabaları PKK bağlantılı çıktı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "10.05.2022 tarihinde bazı basın yayın kuruluşlarında; 01.05.2022 tarihinde İstanbul HDP İstanbul İl binasına "Sözde" kimliği belirsiz ve izinsiz olarak giren şahısların olduğu ve İl Başkanlığı'na yönelik suikast planlandığı şeklinde yer alan haberle ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda; görüntülerde yer alan kişinin A.Ş. isimli şahıs olduğu ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" ile "Seçim Kanunu'na Muhalefet" suçlarından kaydının bulunduğu belirlenmiştir. Şahıs 10.05.2022 tarihinde ifadesine başvurulmak üzere Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince muhafaza altına alınmıştır. Yapılan araştırmalarda Batman nüfusuna kayıtlı şahsın eşinin kız kardeşi olan S.Ç. isimli örgüt mensubunun 2021 yılında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün kırsal alanında faaliyet yürüttüğü sırada etkisiz hale getirildiği, yine eşinin erkek kardeşi F.Ç. isimli şahsın 2018 yılında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan yakalanarak işlem gördüğü, ayrıca İ.B. isimli akrabasının 2008 yılında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün kırsal alanında faaliyet yürütürken yakalandığı belirlenmiştir. Ayrıca şahsın haber içeriğinde yer alan tarihte 1 Mayıs kutlamalarını izlemek üzere Beyoğlu İlçesi'nde bulunduğu, dinlenmek ve ihtiyaç gidermek adına HDP İstanbul İl Başkanlığı'na uğradığı öğrenilmiştir. Bu doğrultuda haber içeriğinde yer alan şahsın polislerle işbirliği yaptığı ve polislerin kendisini yönlendirdiği iddiaları asılsız ve gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN