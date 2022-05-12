Terörün siyasi ayağı HDP'nin 1 Mayıs yalanı elinde patladı: Kendisi HDP’li akrabaları PKK bağlantılı çıktı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; HDP İstanbul İl Eş Başkanı İlknur Birol'un iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. İlknur Birol, 1 Mayıs günü akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin Beyoğlu İlçesi'nde bulunan HDP İstanbul İl Binası'na içeride kimse yokken polis gözetiminde girdiğini iddia etmiş, durumu kamera kayıtlarından fark ettiklerini öne sürmüştü.
Birol açıklamasında "1 Mayıs için parti örgütü olarak alanlardaydık. Dolayısıyla binada herhangi bir çalışanımızın da olmadığı, binanın boş olduğu bir zamandan söz ediyoruz" demişti.
"İKİ POLİSLE KONUŞMA YAPTI" DEMİŞTİ
Söz konusu kişinin 6-7 dakika içeride kaldığını söyleyen Birol açıklamasında "Bu kişi binadan çıktıktan sonrada resmi üniforma ile kapı önünde bekleyen iki polisle konuşma yaparak bölgeyi terk ediyor. Bu şahsın yine görüntülerden elde ettiğimiz kanaat silahlı olduğu yönündedir. Binanın karşısında nöbette olduğu kanaati uyandıran iki resmi üniformalı polise el işaretiyle binanın bu olup olmadığına ilişkin onay aldıktan sonra binaya giriyor. Binada şu an tespit edemediğimiz her ne ise bir işlem yaptıktan sonra binadan çıkıyor. Aynı polislerle hararetli bir konuşma yapıyor" demişti.