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    Başkan Erdoğan "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okulları'na Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'ne katıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okulları'na Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, engelli sporculara seslendi: Sizi yalnız bırakmayacağız, ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız.

    Spor askı engel tanımaz

    Son dönemde engellilerimiz, sporun farklı branşlarında dünya çapında iftihar verici başarılara imza atıyor. Şanlı bayrağımızı her yerde gururla dalgalandıran tüm sporcularımıza ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum.
    Hangi kökene, inanca, kültüre sahip olursa olsun 85 milyonun her biri devletimizin nazarında eşittir. Bizim siyaset ve devlet anlayışında hiç kimse insani vasıflarından, doğuştan gelen özelliklerinden dolayı ötekileştirilemez.
    Hiç kimse dış görünüşünden dolayı ayrımcılığa bırakılamaz. Hiç kimse bedensel engeli nedeniyle sosyal hayatın dışına itilemez. Başkaları sırtını dönse de biz engelli kardeşlerimizi asla yok sayamayız.
    85 Milyonun tüm fertleri gibi engelli kardeşlerimizin hiçbir sorun yaşamadan eşit bireyler olarak hayata katılımlarına büyük önem veriyoruz.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okulları'na Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'ne katıldı
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