Başkan Erdoğan'dan Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni’nde önemli açıklamalar

Hiçkimse fikrinden, dış görünüşünden dolayı ayrımcılığa maruz bırakamaz. Başkaları sırtını dönse de biz engelli kardeşlerimize sırtımızı dönemeyiz. Başkaları görmezden gelse de biz engelli kardeşlerimizi ihmal edemeyiz.

Bu hassasiyetle tüm fertlerimiz gibi engelli kardeşlerimizin de hayata katılmalarına büyük önem veriyoruz. Bu anlamlı program, engelli kardeşlerimizin önündeki engelleri temizlede en güzel örneği oluştuyor.

PARİSTEN DE DOLU DOLU ZAFERLER BEKLİYORUZ

81 ilde 500 özel eğitim okulunda kullanılmak üzere binlerce spor malzemesi yola çıkıyor. Böylece Hakkari'den Edirne'ye 81 ilimizdeki binlerce öğrencimizi spor yapma imkanına kavuşturacağız. Engelli kardeşlerimizin de bu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek, bizleri gururlandıracak başarılara imza atacağına inanıyorum. Bunu Tokyo'da gördük, Paris'te de bunu görmek istiyoruz. Dolu dolu zaferler bekliyoruz.