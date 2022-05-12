CHP'den yandaş anketçilere 650 milyon liralık bütçe: "Bu para nereden geliyor?"





6'LI MASA DAĞILMAYA MAHKÛM

Altılı masa, memleket meselesi için kurulmuş bir masa değil. Önce bunu tespit edelim ki, şahsi ihtiraslar masası bu masa. Ve yaptıkları tartışmalar, birbirlerinin aleyhinde söyledikleri sözler, itham edici yaklaşımlar bunu açıkça gösteriyor. Bu masadan bir şey çıkmayacak, çünkü bu masa milletin beklediği ve iktidarın söylediğinin ötesinde olan hiçbir şey vaat etmiyor. Vaat etmiyor, çünkü öyle bir dertleri yok. Partilerin yaptıkları siyasal iletişim, siyasal itibar ve itimat üzerine oturur. Eğer bu iki kavramı kaybederseniz seçmeni kaybedersiniz. Baktığımızda 6'lı masanın hem siyasal itibarını hem de seçmen nezdindeki itimat duygusunu kaybettiğini görüyoruz.