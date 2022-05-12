CHP'den yandaş anketçilere 650 milyon liralık bütçe: "Bu para nereden geliyor?"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, A Haber'de Melih Altınok'un hazırladığı "Sebep Sonuç" programında kamuoyunda ses getiren açıklamalarda bulunmuştu. Şen, çarpıtılan seçim anketleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve CHP'nin bu şirketlere 650 milyon lira gibi büyük bir bütçe aktardığının altını çizdi. Şen'in, eski CHP'li bir isme dayandırdığı bu iddiayla ilgili CHP'den şimdiye kadar hiçbir açıklama yapılmazken, iddia sahibi hakkında ise herhangi bir dava açılmadığı belirlendi. Programdan sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'e, CHP'nin araştırma şirketlerine yapılan 650 milyon liralık ödemenin detaylarını sorduk. İşte Şen'in söyledikleri:
İLK KEZ KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI AÇIKLADI
Bu konuyu Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mustafa Kemal Çiçek Bey açtı ilk önce. Bu korkunç olayı ondan öğrendik. Tabii, sadece araştırma kuruluşlarına değil aynı zamanda bir kısım medya kuruluşlarına da o paradan verilmiş. Üç yılda 650 milyon TL'den bahsetti Sayın Çiçek. Ve bunu basın açıklamasıyla, televizyon programlarıyla ve gazete röportajlarıyla anlatmaya çalıştı. Hatta ben de bir televizyon programında kendisine sormuş ve teyit almıştım. Sayın Çiçek'i mahkemeye vermekle tehdit etmişlerdi o zamanlar ve kendisi de bundan memnuniyet duyacağını söylemişti ama sonuç yok.
ÇOK BÜYÜK BİR BÜTÇE
Bu yapılan araştırmalara ve yayınlara baktığımızda bu paraların ne için kullanıldığı apaçık ortada görünüyor. Kamuoyu araştırmaları için fonlanan bir kısım kuruluşların bu işi bilimsel maksatlarla ve etik sınırlar çerçevesinde yapmadıkları paranın kaynağından ve miktarından anlaşılmaktadır. Bir kere böyle bir araştırma bütçesi çok çok büyük bir bütçe. İkincisi, Amerika'dan ve Avrupa'dan fonlanan ve kendilerine "fondaş medya" denilen bir kısım medya kuruluşlarının sadece oralardan değil aynı zamanda aynı maksatlar için işbirliği içinde içerden de fonlandığı anlaşılmaktadır.