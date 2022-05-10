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    • 10.05.2022 22:22
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    Kemal Kılıçdaroğlu algıya ve yalana doymuyor! Başkan Erdoğan'ın BM'de Batı'ya çektiği resti görmezden geldi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftira, algı ve manipülasyona dayalı siyaset anlayışından vazgeçmiyor... Partisinin grup toplantısında Suriyeli mülteciler konusuna yer veren Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Suriyeli mülteciler konusunu gündeme getiremediğini iddia etti. CHP Genel Başkanı'nın yalanı çok geçmeden ortaya çıktı. Çünkü Başkan Erdoğan geçtiğimiz yıl BM kürsüsünden uluslararası topluma göç resti çekerek hareketee geçmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

    Kılıçdaroğlu algıya ve yalana doymuyor!

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Suriyeli mülteciler konusunu gündeme getiremediğini iddia etti.



    Hatta Başkan Erdoğan'ın Batı'dan çekindiğini savundu.



    Ancak gerçekler, ana muhalefet liderinin anlattığı gibi değildi. Öyle ki geçtiğimiz yıl 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler kürsüsünden uluslararası topluma göç resti çeken Başkan Erdoğan'dan başkası değildi.



    BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINI GÖRMEZDEN GELDİ
    Kılıçdaroğlu, cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebek üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı. Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki tarihi konuşmayı görmezden geldi.
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        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu algıya ve yalana doymuyor! Başkan Erdoğan'ın BM'de Batı'ya çektiği resti görmezden geldi
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