Kemal Kılıçdaroğlu algıya ve yalana doymuyor! Başkan Erdoğan'ın BM'de Batı'ya çektiği resti görmezden geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Suriyeli mülteciler konusunu gündeme getiremediğini iddia etti.
Hatta Başkan Erdoğan'ın Batı'dan çekindiğini savundu.
Ancak gerçekler, ana muhalefet liderinin anlattığı gibi değildi. Öyle ki geçtiğimiz yıl 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler kürsüsünden uluslararası topluma göç resti çeken Başkan Erdoğan'dan başkası değildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINI GÖRMEZDEN GELDİ
Kılıçdaroğlu, cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebek üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı. Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki tarihi konuşmayı görmezden geldi.