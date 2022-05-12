Maliye fırsatçılara göz açtırmayacak: Kiralık konut ve gayrimenkul satışlarında fahiş artışa fren geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut kredi faizlerinin yüzde 0.89'a inmesinin ardından bir günde yüzde 30'ları bulan fahiş fiyat artışlarına karşı harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fahiş fiyat artışlarına karşı vatandaşları korumak için her adımı atacaklarını, müsamaha göstermeyeceklerini duyurdu. Bakanlık müfettişleri konut satışında fiyat farklılıklarının tespiti için sahaya inecek. Özellikle kredi kampanyasından sonra "ilan edilen fiyat farkları" belirlenecek.
VATANDAŞTAN ŞİKÂYET YAĞIYOR
Son dönemde yaşanan konut sıkıntısı, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası özellikle tatil bölgelerinde artan talepler ve faizlerdeki indirim kararı fırsatçılığı da beraberinde getirdi. Yüksek kira, fahiş fiyatla karşılaşan vatandaşlar tüketici dernekleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Maliye ve Ticaret Bakanlığı'na şikâyet yağdırıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı bazı internet sitelerinde fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle bağdaşmayacak şekildeki fahiş artışlarını mercek altına aldı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş da konuya ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş fiyat artışı yapılamayacağını belirterek, "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu'na göre piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini, serbest rekabeti bozucu, tüketicinin malları ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamaz. Yine kira sözleşmeleri ve ücretlerinin belirlenmesi de Türk Borçlar Kanunu ile hüküm altına alınmıştır" dedi.