Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.05.2022 06:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.05.2022 07:12
    ABONE OL

    Maliye fırsatçılara göz açtırmayacak: Kiralık konut ve gayrimenkul satışlarında fahiş artışa fren geliyor!

    Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Kiralık konut ve gayrimenkul satışlarının gerçek değerin üzerinden beyan edilmesi ve vergilendirilmesi amacıyla çalışma yürütülüyor. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonla mücadele kapsamında 30'un üzerinde sektör temsilcisiyle bugün İstanbul'da bir araya geliyor.

    Fahiş artışa fren geliyor!

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut kredi faizlerinin yüzde 0.89'a inmesinin ardından bir günde yüzde 30'ları bulan fahiş fiyat artışlarına karşı harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fahiş fiyat artışlarına karşı vatandaşları korumak için her adımı atacaklarını, müsamaha göstermeyeceklerini duyurdu. Bakanlık müfettişleri konut satışında fiyat farklılıklarının tespiti için sahaya inecek. Özellikle kredi kampanyasından sonra "ilan edilen fiyat farkları" belirlenecek.

    VATANDAŞTAN ŞİKÂYET YAĞIYOR
    Son dönemde yaşanan konut sıkıntısı, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası özellikle tatil bölgelerinde artan talepler ve faizlerdeki indirim kararı fırsatçılığı da beraberinde getirdi. Yüksek kira, fahiş fiyatla karşılaşan vatandaşlar tüketici dernekleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Maliye ve Ticaret Bakanlığı'na şikâyet yağdırıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı bazı internet sitelerinde fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle bağdaşmayacak şekildeki fahiş artışlarını mercek altına aldı.

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş da konuya ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş fiyat artışı yapılamayacağını belirterek, "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu'na göre piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini, serbest rekabeti bozucu, tüketicinin malları ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamaz. Yine kira sözleşmeleri ve ücretlerinin belirlenmesi de Türk Borçlar Kanunu ile hüküm altına alınmıştır" dedi.

        KONUTTA DENETİM ARTACAK
        Hem Maliye hem de Ticaret Bakanlığı fahiş artışlar için gelen şikâyetler üzerine iki koldan inceleme yürütüyor. Konut satışındaki fiyat farklılıklarının tespiti için saha çalışmalarına ağırlık verilecek. Özellikle kredi kampanyasından sonra konut satışlarıyla ilgili ilan edilen fiyat farkları tespit edilecek. Maliye, şikâyetlerin yoğunlaştığı Antalya ve ilçelerinde bin liradan 10-25 bin liraya çıkan artışları yakın takibe aldı.

        FAHİŞ ARTIŞA 'TAVAN' TALEBİ
        Bakanlık, kiralık konut ve gayrimenkul satışların gerçek değerin üzerinden beyan edilmesi ve vergilendirilmesi amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyor. Emlakçı odaları ile vergi daireleri bu konuda işbirliği yaparak vergi kaybı ve kayıt dışılığı önlemeyi amaçlıyor. Bakanlık ekipleri denetimlerde 5 yıl içinde ev alıp satanların kira ve gayrimenkulün değer artışı üzerinde beyanname vermeleri gerektiğini anımsatıyor.

        '8 YILA ÇIKARILSIN' ÖNERİSİ
        Sektör temsilcileri de kirada fırsatçılığın son bulması için geçici olarak zam sınırlaması, tavan getirilmesini önerdi. Sabah'ta yer alan habere göre, 5 yılı dolan kiracılardan rayiç bedel isteme süresinin 8 yıla çıkarılması da talepler arasında yer alıyor.


        30 SEKTÖR TEMSİLCİSİYLE ENFLASYON ZİRVESİ
        Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonla mücadele kapsamında 30'un üzerinde sektör temsilcisiyle bugün İstanbul'da bir araya geliyor. Gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dâhil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri ile görüşmelerin yapılacağı toplantıda, son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapılacak.


            İŞ DÜNYASINDAN DESTEK İSTEYECEK
            Piyasadaki fiyat mekanizmasını bozanlara yönelik yapılan denetimler hakkında bilgiler vermesi beklenen Bakan Nebati'nin enflasyonla mücadelede konusunda sektör temsilcilerinden destek talep etmesi bekleniyor. Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele için Maliye'ye bağlı 2.800 kişilik enflasyon timi saha denetimlerini kesintisiz sürdürüyor. Bu sayı zaman zaman 3 bini geçiyor. KDV indirimlerinin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol eden ekipler, 30'a yakın sektörde saha denetimi yaptı. İhbarları da değerlendiren enflasyon timine, Ticaret Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MASAK ekipleri de katılıyor. Bakanlık, birçok sektöre ilişkin yaptığı detaylı risk analizleri kapsamında ülke geneline yönelik denetim planları hazırladı. 30'a yakın sektördeki mükelleflerin ilgili adreslerinde saha denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, sevk irsaliyesiz mal sevkiyatlarının yapıldığı tespit edilen işletmelere gerekli cezalar kesildi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Yeni vali atamaları Resmi Gazete’de
            Haberler Ekonomi Maliye fırsatçılara göz açtırmayacak: Kiralık konut ve gayrimenkul satışlarında fahiş artışa fren geliyor!
                SON DAKİKA