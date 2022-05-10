CHP patinaj çekiyor! CHP'li belediye başkanının anketinden Erdoğan çıktı!



Değerlendirmelerin, MHP ve Cumhur İttifakı ile ilgili bölümleri de hayli ilginç, iddialı ve kanımca fazlaca da hayali...

Ama biz, CHP'nin iç sesinden devam edelim.

Belediye başkanını dinleyen partili, Kılıçdaroğlu için "Mutlaka Avrupa turuna çıkmalı" önerisini getiriyor. CHP'li yerel yönetici tam o anda sıkıntılı durumu şöyle anlatıyor: "Doğru diyorsun da nasıl? Örneğin Almanya'ya gidecek olsa, organizasyonu HDP'liler yapıyor. Genel Başkan, bir seferinde tam Zeytin Dalı Harekâtı başladığı sırada Almanya'da konuştu. Orada 'Mehmetçiğin ayağına taş değmesin' diyecek oldu, dediğine pişman edildi. Salonda tepkiler oluştu, bazıları toplantıyı terk etti!"

Esasen, kamuya açık ortamdaki bu diyalog epeyce uzayıp gidiyor. Burada mühim olan kişisel yorumlardan ziyade, CHP Genel Merkez yönetiminin sanıldığı kadar rahat olmadığı hususu... Yani, "Dostlarımızla iktidar olacağız" söyleminin, örgütte samimi karşılık bulmadığı fakat zoraki katlanıldığı realitesi.

Özetle...

İster Kemal Bey, ister Ekrem Bey isterse Mansur Bey veya bir başkası öne çıksın. İşin özünde, iktidarı ele geçirip, bugüne rahmet okutacak kadroların iş başına getirileceğine ve muhalefetin tutarlılık testinde sınıfta kalacağına kuşku yok!



İşte bu yüzden CHP, sosyoekonomik şartlara ve kışkırtılan sığınmacı ajandasına rağmen yüzde 25 bandında patinaj yapıyor. 6'lı masa bir türlü yüzde 50'nin üstünde oy performansına ulaşamıyor. Sadece, terör örgütünün siyasi kanadı HDP ile yapılacak işbirliğine bel bağlanıyor. Bu da günü kurtarmayı vaat ederken, geleceği karartıyor.

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