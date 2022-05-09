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    • Güncel
    • 09.05.2022 06:59
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    • 09.05.2022 08:24
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    Sığınmacılar üzerinden kurulan yalanları Göç İdaresi Başkanlığı Uyumdan Sorumlu Genel Müdürü Gökçe Ok tek tek çürüttü

    Sığınmacı sorununu 12 yıl boyunca başarılı bir şekilde yöneten ve dünyaya insanlık dersi veren Türkiye, günümüzde muhalefet çevrelerinde ve sosyal medyada dolaşıma sokulan bilgi kirliliği ile mücadele ediyor. Göç İdaresi Başkanlığı Uyumdan Sorumlu Genel Müdürü Gökçe Ok, bu konudaki gerçekleri anlattı.

    Yalanlara inanmayın sığınmacıların hepsi kayıtlı

    Dünyaya insanlık dersi veren Türkiye, günümüzde sığınmacılarla ilgili muhalefet çevrelerinde ve sosyal medyada dolaşıma sokulan bilgi kirliliği ile mücadele ediyor. Göç İdaresi Başkanlığı Uyumdan Sorumlu Genel Müdürü Gökçe Ok, bu konudaki gerçekleri anlattı.


    KURUMLARA VE MEMURLARA SAYGISIZLIK: Göç konusunda dezenformasyon kampanyası başladı. Sınırlarımıza ait olmayan görüntüler dolaşımda. Bu konuda suç duyurularında bulunduk ve hukuki süreç işleyecek. Bu göçle ilgili kurumlarımızın ve yüz binlerce devlet memurunun da emeğine ve hakkına saygısızlık.

    192 FARKLI UYRUĞUN VERİSİ MEVCUT: Ülkemizde yaklaşık 5.4 milyon yabancı bulunmakta. Hepsinin parmak izi gibi biyometrik verileri dahil bütün bilgi ve belgeleri göçNet sistemimizde mevcuttur. Bunların 3.7 milyonu geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sığınmacılar, 320 bini uluslararası koruma arayanlar, 1.4 milyonu da ikamet izniyle ülkemizde kalanlardır. Elimizde, 192 farklı uyruktan yabancının göçe dair verileri bulunmakta ki dünyada bu kadar çok çeşitlilikte verisi olan ülke yoktur.



    ETKİLİ POLİTİKA YÜRÜTÜYORUZ: 2022'de yaklaşık 25 bin kişi sınır dışı edildi. Düzensiz göçle mücadelemiz 'Düzensiz Göç Strateji Belgesi' kapsamında kaynağında, sınırda ve içeride devam etmekte ve etkili sınır dışı politikası olarak kurgulanıp, yürütülüp, yönetilmekte ve takip edilmektedir.



        200 BİNİ VATANDAŞLIK ALDI: Vatandaşlık konusunda ortaya atılan rakamlar abartılı. 200 bin 950 Suriyeli sığınmacıya bu ülkeye hayatın her alanında verebilecekleri katkı ve pozitif değer gözetilerek vatandaşlık verilmiştir. Bunların yaklaşık 87 bini çocuktur. 100 bin Ahıska Türkü, 17 bin Afganistan Türkü ve 7 bin Uygur Türkü soydaşımıza da vatandaşlık verdi.



        MAAŞ VERMİYORUZ: Yabancılara herhangi bir iş ilişkisi yoksa devlet tarafından maaş verilmesi söz konusu olamaz. Geçici korunanlara AB tarafından fonlanan Kızılay Kart ile market alışverişlerinde kullanabildikleri cüzi bir miktar verilmektedir. Burada devlet hazinesinden, vatandaşımızın cebinden asla ödenek kullanılmamaktadır.



        BEDAVA SAĞLIK HİZMETİ YALANI: Birinci basamak sağlık hizmetinden herkes yararlanabilmektedir, yabancılar da dahil. Bunun sebebi koruyucu sağlık tedbirini devletin verme zorunluluğudur. Ama diğer basamak sağlık hizmeti için yabancıların da sosyal güvencesi aranmakta.



            HERKES MÜSTERİH OLSUN: Türkler yöneteceği işlerden korkmaz. Herkes müsterih olsun. Algılara, yalanlara değil devletin ortaya koyduğu gerçeklere inanın. Hayat, 200-300 karakterlik sosyal medya yalan bombardımanlarına sıkıştırılmayacak kadar kıymetli...



            SUÇA KARIŞANA TOLERANS YOK
            Suça ve suçluya toleransımız yok. Gereği neyse yapılıyor, yapılacaktır. Çoğu kendi içlerinde olmakla beraber, binde bir oranında suça karışmaktadırlar ve bu suçlar da genelde adi suçlardır. Bugüne kadar suça karışan 20 bin kişi sınır dışı edildi.



            BELGESELİN KURGUSU AKILLARA ZİYAN
            Sosyal medyada yayımlanan belgeseldeki sayılar yanlış, argümanlar temelsiz. Subliminal mesajlarına meşruiyet sağlamak için kullandıkları kurgu akla zarar, ziyan. Sosyal hayata, geleceğe, göçün daha iyi yönetilmesine katkısı olmaz ama amaç huzur bozmaksa o başka.



                HAYKIRARAK SÖYLÜYORUM! SIĞINMACILAR OY KULLANAMAZ KULLANMAYACAK
                Sabah'ta yer alan habere göre, sığınmacıların oy kullanmayacağını belirten Ok, "Atom bombası patladığı zaman nasıl bir ses çıkarsa o yoğunlukta haykırdığımızı düşünün: Yabancılar siyasi bir hak olan oy kullanma hakkını kullanamazlar! Sığınmacılar oy kullanamaz, kullanmayacaklar! Böyle bir durum söz konusu değildir. Duyanlar duymayanlara da duyursun..." dedi.

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                Haberler Güncel Sığınmacılar üzerinden kurulan yalanları Göç İdaresi Başkanlığı Uyumdan Sorumlu Genel Müdürü Gökçe Ok tek tek çürüttü
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