Sığınmacılar üzerinden kurulan yalanları Göç İdaresi Başkanlığı Uyumdan Sorumlu Genel Müdürü Gökçe Ok tek tek çürüttü

Dünyaya insanlık dersi veren Türkiye, günümüzde sığınmacılarla ilgili muhalefet çevrelerinde ve sosyal medyada dolaşıma sokulan bilgi kirliliği ile mücadele ediyor. Göç İdaresi Başkanlığı Uyumdan Sorumlu Genel Müdürü Gökçe Ok, bu konudaki gerçekleri anlattı.
KURUMLARA VE MEMURLARA SAYGISIZLIK: Göç konusunda dezenformasyon kampanyası başladı. Sınırlarımıza ait olmayan görüntüler dolaşımda. Bu konuda suç duyurularında bulunduk ve hukuki süreç işleyecek. Bu göçle ilgili kurumlarımızın ve yüz binlerce devlet memurunun da emeğine ve hakkına saygısızlık.
192 FARKLI UYRUĞUN VERİSİ MEVCUT: Ülkemizde yaklaşık 5.4 milyon yabancı bulunmakta. Hepsinin parmak izi gibi biyometrik verileri dahil bütün bilgi ve belgeleri göçNet sistemimizde mevcuttur. Bunların 3.7 milyonu geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sığınmacılar, 320 bini uluslararası koruma arayanlar, 1.4 milyonu da ikamet izniyle ülkemizde kalanlardır. Elimizde, 192 farklı uyruktan yabancının göçe dair verileri bulunmakta ki dünyada bu kadar çok çeşitlilikte verisi olan ülke yoktur.
ETKİLİ POLİTİKA YÜRÜTÜYORUZ: 2022'de yaklaşık 25 bin kişi sınır dışı edildi. Düzensiz göçle mücadelemiz 'Düzensiz Göç Strateji Belgesi' kapsamında kaynağında, sınırda ve içeride devam etmekte ve etkili sınır dışı politikası olarak kurgulanıp, yürütülüp, yönetilmekte ve takip edilmektedir.