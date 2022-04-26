Türkiye'nin göçmen politikasındaki adımları ve başarısı hakkında başlık başlık tüm detayları





1- TÜRKİYE SURİYE İÇ SAVAŞINI BİTİRMEK İÇİN NELER YAPTI?

İlk adımdan itibaren iç savaşı bitirmek isteyen Türkiye, en çok diplomatik adım atan devlet oldu. İç savaşın büyümesiyle Halep başlayan sivil katliamında mazlum halkın yayında yer alarak, Aralık 2016'da Türkiye öncülüğünde 50 bine yakın sivil tahliye edildi. Şubat-Mart 2018 tarihinde de Rusya ile yapılan görüşmeler sonucunda Doğu Guta'dan 45 bin sivilin tahliyesini gerçekleştirdi. 30 Haziran 2012 BM bünyesinde başlayan Cenevre görüşmelerini Türkiye barış ortamının sağlaması için başından beri destekle bulundu.



ASTANA GÖRÜŞMELERİ

4-5 Mayıs 2017'de Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde çatışmasızlık ve gerigğinliğin azaltma bölgeleri oluşturmak için 11 kez masaya oturuldu.



TÜRKİYE'NİN İDLİB İNTİKALI

12 Ekim2017'de TSK ateşkes gözlem noktoları kurma amacıyla İdlib'e intikal ederek 12 gözlem noktası kurdu.



SOÇİ MUTABAKATI

Esad rejimi gerginliği azaltma bölgelerine saldırmaya devam ediyordu. Bunun üzerine Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin bu konuda ek bir mutabakata vardı. Ayrıyetten Türkiye öncülüğünde İstanbul'da Rusya, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla Suriye Konulu Dörtlü İstanbu Zirvesi gerçekleştirildi.



Türkiye,Rusya ve İran'ın katılımıyla üçlü zirve gerçekleştirildi. Gerçekleşen bu zirvede; Sivil katlıamlarının durdurulması, insanı yardımlar, Suriye'de yeni anayasa hazırlanması, BM denetiminde serbest ve adil seçimlerin yapılması ana gündem maddesi oldu.