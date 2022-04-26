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    • 27.04.2022 04:39
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    • 27.04.2022 04:52
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    Türkiye'nin göçmen politikasındaki adımları ve başarısı hakkında başlık başlık tüm detayları

    Türkiye'de son günlerde tartışma konusu haline gelen göçmenler ile ilişkin TR Diplomacy adlı twitter kullanıcısının detaylı çalışması dikkat çekti. Türkiye Suriye İç Savaşını bitirmek için neler yaptığı, Suriye iç savaşının bilançosu neler olduğu Türkiye’de göçmenlerin statüsü ne olduğu ve göç politikasının ne olduğu dair bir birçok başlıkta incelemede bulundu. İşte tüm detayları...

    Türkiye’nin göçmen politikası

    Uzun süredir tatışma konusu haline getirilen, çeşitli algı ve gerçeği yansıtmayan bir çok iddia ile ortaya atılan göçmen sorunlarına ilişikin TR Diplomacy adlı twitter kullanıcısının detaylı çalışması dikkat çekti. 17 başlıkta göçmen konusunda incelemede bulunarak, Türkiye'nin Suriye İç Savaşını bitirmek için neler yaptığı, Suriye iç savaşının bilançosu neler olduğu, Türkiye'de göçmenlerin statüsü ne olduğu ve göç politikasının ne olduğu dair incelemelerde bulundu. İşte başlık başlık Türkiye'nin göçmen politikası.



    1- TÜRKİYE SURİYE İÇ SAVAŞINI BİTİRMEK İÇİN NELER YAPTI?
    İlk adımdan itibaren iç savaşı bitirmek isteyen Türkiye, en çok diplomatik adım atan devlet oldu. İç savaşın büyümesiyle Halep başlayan sivil katliamında mazlum halkın yayında yer alarak, Aralık 2016'da Türkiye öncülüğünde 50 bine yakın sivil tahliye edildi. Şubat-Mart 2018 tarihinde de Rusya ile yapılan görüşmeler sonucunda Doğu Guta'dan 45 bin sivilin tahliyesini gerçekleştirdi. 30 Haziran 2012 BM bünyesinde başlayan Cenevre görüşmelerini Türkiye barış ortamının sağlaması için başından beri destekle bulundu.

    ASTANA GÖRÜŞMELERİ
    4-5 Mayıs 2017'de Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde çatışmasızlık ve gerigğinliğin azaltma bölgeleri oluşturmak için 11 kez masaya oturuldu.

    TÜRKİYE'NİN İDLİB İNTİKALI
    12 Ekim2017'de TSK ateşkes gözlem noktoları kurma amacıyla İdlib'e intikal ederek 12 gözlem noktası kurdu.

    SOÇİ MUTABAKATI
    Esad rejimi gerginliği azaltma bölgelerine saldırmaya devam ediyordu. Bunun üzerine Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin bu konuda ek bir mutabakata vardı. Ayrıyetten Türkiye öncülüğünde İstanbul'da Rusya, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla Suriye Konulu Dörtlü İstanbu Zirvesi gerçekleştirildi.

    Türkiye,Rusya ve İran'ın katılımıyla üçlü zirve gerçekleştirildi. Gerçekleşen bu zirvede; Sivil katlıamlarının durdurulması, insanı yardımlar, Suriye'de yeni anayasa hazırlanması, BM denetiminde serbest ve adil seçimlerin yapılması ana gündem maddesi oldu.



    2- SURİYE İÇ SAVAŞININ BİLANÇOSU NELER?
    Suriye'de iç savaşın bilançosu ağır oldu. 13,5 milyondan fazla insan ülke içinde ve dışında yerinden edildi. 6.8 milyon Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bunlardan 3,76 milyon insan Türkiye'ye sığındı. 6.5 milyonu çocuk olmak üzere 14,6 milyon yardıma muhataç hale geldi.



        3- TÜRKİYE'DE GÖÇMENLERİN STATÜSÜ NEDİR?
        Türkiye'de göçmenlerin statüsüne baktığımızıda; Türkiye 1951 tarihli BM Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi'ni "coğrafi kısıtlama" ile kabul etmiştir. Buna göre Türkiye Avrupa ülkelerinden hariç kimseye 'mülteci' statüsü vermemektedir. Avrupa ülkelerinden gelenler 'şartlı mülteci' olarak tanımlanmaktadır. Yani kamuoyunu manüple etmek isteyenlerin ileri sürdüğü gibi Türkiye'de Suriyelilere ve Avrupa dışından gelenlere mülteci statüsü vermemiştir.



        4- TÜRKİYE'YE NEDEN GÖÇ YAŞANIYOR?
        İnsanların Suriye'den göç etmesinin nedeni, yaşanan yerlerin çatışma bölgesi haline gelmesi. Yerleşim yerlerinin çatışma bölgesine gelmesinin nedenleri baktığımızda;
        1) Terör örügüt DAEŞ'in saldırı ve zulümleri,
        2) Terör örgütü PKK-PYD/YPG'nin saldırı,zulüm ve asimilasyonları,
        3) Esad resjminin katliam ve zulümleri.
        Bu nedenle tüm dünyayı ve insanlığı kucaklayan Türkiye'nin insaların hayatlarını kurtarmayı tercih etmesi ve mazlumlara yardım kapısını açmış olması nedeniyle.



        5- TÜRKİYE'NİN GÖÇ POLİTİKASI NEDİR?
        Göçü engellemek mümkün mü?
        Göçün nedenlerini ortadan kaldırmadan 911 km'lik bir sınır boyunca gerçekleşen göçü durdurmak mümkün değildir. Bu sınıra baştan sona doğru duvar örülse bile, elektronik denetim sistemleri kurulsa da göçü tamamen engellemek mümükün değil. Zira insanlar yaşadıkları yerlerden göç etmeye zorlandıkça, sınırı geçmek için tünel kazmak gibi bir çok yolu denerler.

        TÜRKİYE GÖÇÜN SEBEPLERİNİ ORTADAN KALDIRI
        Türkiye çatışma bölgelerini terörden arındırarak ana sebebi ortadan kaldırmak için askeri operasyonlar başlattı.
        24 Ağustos 2016 Fırat Kalkanı Harekatı,
        20 Ocak 2018 Zeytin Dalı Harekatı,
        9 Ekim 2019 Barış Pınar Harekatı,
        27 Şubat 2020 Bahar Kalkanı Harekatı.

        Bu hareketlar sonucunda Türkye, terör örgütü DAEŞ ve PKK-PYD /YPG'nin belini kırdı. Binlerce kilometlerik çatışma bölgelerini temizledi. Göçün ana sebebini ortadan kaldırdı. Yeni göç dalgalarının Türkiye'ye ulaşamdan önünü keserek ülkede göçmen sayısının artmasına engel oldu. Ayrıca 1 milyon 204 bin kaçak göçmeni yakaladı. 322 bin 235'i ülkelerine geri gönderildi. Türkiye'nin bu adımları alması kaçak göçmen sayısının 10 milyonu geçmesine engel oldu.



            6- KAÇ SURİYELİ ÜLKESİNE GERİ DÖNMÜŞTÜR?
            Türkiye Afrin, Tel Abyad, Rasulayn, Cerablus, Azez, Elbab bölgelerini güvenli hale getirdi. Bu sayede bölgede eğitimden, sağlığa, ticaretten, kamu idaresine kadar bir çok alanda yeniden inşa çalışmaları gerçekleştirdi. Türkiye'deki göçmenler Suriye'nin kuzeyinde oluşturaln güvenli bölgelere yerleştirildi. 500 bin Suriyeli gönüllü olara ülkesine geri döndü.



            7- KAÇ KİŞİYE VATANDAŞLIK VERİLMİŞTİR?
            Türkiye 2016'ya kadar Suriyeli yetenekli insanları Batı'Ya kaptırılmasıyla eleştiriliyordu. Ancak Türkiye bu konuda hızlı bir araştırma yaparak, eğitim, bilim, ticaret gibi alanda Türkiye'ye fayda sağlayacak kişilere vatandaşlık vermeye başladı. 31 Mart 2022 tarihinden itibaren 87 bin 296'sı çocuk olmak üzere 200 bin 950 Suriyeliye vatandaşlık verildi.



            8- TÜRKİYE'DE SURİYELİ SIĞINMACI SAYISI NE KADARDIR?
            Türkiye'de geçici koruma altına alınan Suriyeli sayısı 3.768..716'dır. 5 ilde AFAD'a bağlı 7 geçici barınma merkezinde 53 bin Suriyeli barındırılıyor.



                9- TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ SIĞINMACILARA HANGİ DESTEKLER VERİLMİŞTİR VE BU DESTEKLERİN FİNANSAL KAYNAKLARI NELERDİR?
                Sağlık desteği;
                Suriyelilere sağlık desteği kapsamında 2.6 milyon ameliyat, yatan hasta bakımında 3 milyondan fazla, doğum olarak 754 bin bebek dünyaya gelmesinde destek sağlanmıştır. Kızılay'ın Suriyeli sığınmacılarının desteğine baktığımızda ise 5 ilde 7 konaklama desteğiyle 60 bin kişi misafir edildi.



                10- TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERİN EKONOMİYE KATKISI NEDİR?
                Suriyelilerin ekonomik katkısına baktığımız zaman, Türkiye'deki kurdukları KOBİ sayısı 20 bindir. Suriyelilere ait işletmelerinin sağladığı istihdam 500 bin. Türkiyede'ki Suriyelilerin ihracat yaptığı ülkelerin sayısı ise 50'den fazladır.



                11- TÜRKİYE GÖÇMENLERE KARŞI ASİMİLASYON UYGULUYOR MU?
                Sığınmacılarla ilgili bazı siyasi çevreler, asimilasyona dayalı göç politikası izlenmesini istiyor. Sığınmacıların kültür ve dillerinden arındırılması talep ediliyor. Ancak Türkiye sığınmacılara karşı asimilasyon politikası izlemiyor. Türkiye devamı olduğu Osmanlı Devleti gibi uyum politikası yürütüyor.



                    12- TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERİN SUÇ ORANI NE KADARDIR?
                    Türkiye'deki Suriyelilerin yoğun şekilde suç işlediği iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Suriyelilerin suç işleme oranı(sığınmacı oranına göre) 2020 yılında yüzde 1,1, 2022 yılında 1,3'dür. Türkiye'deki Suriyelilerin suç işleme oranı, Türkiye vatandaşlarının oranının yaklaşık yarısıdır.



                    13- TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLER HAKKINDA YALAN VE GERÇEKLER
                    Yalan:                     Suriyeliler vergi ödemeden araba alıyor.
                    Gerçek: Suriyeliler tüm vergi ve trafik cezası gibi ödemeleri yapmak zorundadır.



                    Yalan: Suriyeliler su, elektrik, doğalgaz gibi faturaları ödemiyor.
                    Gerçek :Her abone gibi Suriyelilier faturalarını ödüyor.



                        Yalan: Suriyeliler 5 yıl sonra Türk vatandaşı olacak.
                        Gerçek: Türkiye'deki Suriyeliler geçiçi koruma statüsüne sahiptir.



                        Yalan: Seçimlerde Suriyeliler de oy kullanıyor.
                        Gerçek: Türkiye'deki seçimlerde oy kullanmak için ilk şart Türk vatandaşı olmaktır. Geçici koruma altındakiler Türk vatandaşı olamaz.

                        Yalan: Okullara Suriyeli öğretmenler atanıyor.
                        Gerçek: Devlet okullarına hiç bir Suriyeli atanmadı.



                        14- TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA YAPILAN GERİ KABUL ANLAŞMASI NEDİR?
                        16 Aralık 2013'de Türkiye-AB arasında Geri Kabul Anlaşması imzalandı. Anlaşam ile birlikte taraflar arasında Türk Vatandaşları için Vize Serbestliği Diyaloğu başlatıldı. 2015'te kaçan sığınmacı sayısı giderek artınca AB, Türkiye ile sığınmacıların geri kabulüne ilişkin temasları arttırdı.



                            15- DÜNYA'DA EN ÇOK GÖÇMEN BULUNDURAN ÜLKELER HANGİLERİDİR?
                            1- ABD 50.6 milyon
                            2- Almanya 15.8 milyon
                            3-Suudi Arabistan 13,5 milyon
                            4-Rusya 11.6 milyon
                            5-Birleşik Kralık 9.4 Milyon
                            ....
                            12- Türkiye 6.05 milyon

                            16- EN ÇOK SURİYELİ AĞIRLAYAN ÜLKELER HANGİLERİDİR?
                            1- Türkiye 3.78 milyon
                            2- Lübnan 851 bin
                            3- Ürdün 668 bin
                            4- Almanya 616 bin
                            5- Irak 345 bin



                            17- AB'NİN İKİYÜZLÜ GÖÇ POLİTİKASI
                            Türkiye ile yaptığı Geri Kabul Antlşaması'nı yerine getirmedi ve sınırlara duvar ördü. Ukrayna krizinde ise bunun tam tersi bir politika izledi. Şubat- Nisan 2022'de 5 milyon Ukraynalı ülkesinden kaçmak zorunda kaldı. AB 5 milyon Ukraynalıya kapılarını sonuna kadar açtı. Ancak 11 yıldır 6.8 milyon Suriyeliyi topraklarına sığdıramadı. Böyle AB Müslüman karşıtlığını gözler önüne serdi.

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