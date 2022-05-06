Kirli siyaset mühendislerinin aksine Türkiye’nin göç politikası ve ’şeytanlaştırılan’ Suriyelilerin ekonomiye katkısı

Türkiye'de bulunan Suriyeliler Mart 2021 itibariyle 20 bin KOBİ'ye ulaştı. Suriyelilere ait işletmelerin istahdama katkısı Ocak 2022'de 500 bin olarak açıklandı. Türkiye'deki Suriyelilerin 50'den fazla ülkeye ihracat yaptığı ifade edildi.



Suriyeli iş adamlarının Türkiye'de yaptığı yatırımın 10 milyar doları, ihracata katkılarının ise 3 milyar doları aştığını açıklandı.