Kirli siyaset mühendislerinin aksine Türkiye'nin göç politikası ve 'şeytanlaştırılan' Suriyelilerin ekonomiye katkısı
Türkiye'yi karıştırmak amacıyla harekete geçen birtakım odaklar, göçmenler üzerinden kara propaganda girişimine soyundu. Çarpıtılmış veriler, kaynaksız rakamlarla algı oluşturma amacı güden kirli siyaset mühendisleri, sosyal medya üzerinden mesnetsiz iddialar ile yabancı düşmanlığı ve ırkçılığı tetiklemeyi kendine görev edindi. Bu bağlamda Suriye iç savaşı, Türkiye'nin göç politikası ve Suriyelilerin ekonomiye sağladıkları katkıyı sizler için derledik.
15 Mart 2011 tarihinde başlayan Suriye iç savaşı aradan geçen 11 yıla rağmen hala devam ediyor.
Yaşanan kanlı trajediler sonucu, savaştan kaçan insanların birçoğu ülkemizin güney sınırına akın etti.
Ülkeler arasında en çok Suriyeli sivil ağırlayan Türkiye, başından beri gerek diplomatik gerek askeri hamlelerle insanlık dramının devam ettiği topraklarda katliamın önüne geçmeyi hedefledi.
KİRLİ SİYASET MÜHENDİSLERİ DEVREDE!
Günümüzde Türkiye'yi karıştırmak amacıyla harekete geçen birtakım odaklar, göçmenler üzerinden kara propaganda girişimine soyundu. Çarpıtılmış veriler, kaynaksız rakamlarla algı oluşturma amacı güden kirli siyaset mühendisleri, sosyal medya üzerinden mesnetsiz iddialar ile yabancı düşmanlığı ve ırkçılığı tetiklemeyi kendine görev edindi.
'ŞEYTANLAŞTIRILAN' SURİYELİLERİN TÜRK EKONOMİSİNE KATKISI
Yalan haber, yanlış bilgiler ve kara propaganda girişimlerinin ışığında 'İlk günden bugüne Suriye iç savaşı ve Türkiye'nin göç politikası'nı sizler için derledik.
Milliyetçilik kisvesi adı altında belli odaklar tarafından hedef tahtasına konup, şeytanlaştırılan Suriyeliler, Türk ekonomisine yaptığı katkıyla da ön plana çıktı.
Türkiye'de bulunan Suriyeliler Mart 2021 itibariyle 20 bin KOBİ'ye ulaştı. Suriyelilere ait işletmelerin istahdama katkısı Ocak 2022'de 500 bin olarak açıklandı. Türkiye'deki Suriyelilerin 50'den fazla ülkeye ihracat yaptığı ifade edildi.
Suriyeli iş adamlarının Türkiye'de yaptığı yatırımın 10 milyar doları, ihracata katkılarının ise 3 milyar doları aştığını açıklandı.