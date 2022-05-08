CHP içerisindeki adaylık krizi sürüyor! Önümden çekilin diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu tokadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi sonrası ortaya çıkan fotoğraf A Haber'de yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında yorumlandı.
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve AK Parti MDK Üyesi Dr. Mehmet Sarı, gündemi meşgul eden tabloya dair önemli yorumlarda bulundular.
İBB'NİN İMKANLARIYLA GAZETECİLER BÖLGEYE GÖTÜRÜLÜYOR
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman'ın açıklamaları şöyle;
İmamoğlu'nun gazisinin perde arkasını araştırdık. İlginç de veriler elde ettik. Gazeteci Yazar Ertuğrul Özkök ile görüştük. Rize ve Trabzon'a İBB'nin araçları gidiyor. İBB'nin imkânlarıyla gazeteciler bölgeye götürülüyor. Bu giden gazeteciler kim tarafından çağırılıyor? Ertuğrul Özkök'ün bize söylediği ifade "İBB basın bölümünden arandım" şeklinde oldu.