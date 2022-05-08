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    • 09.05.2022 00:13
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    CHP içerisindeki adaylık krizi sürüyor! Önümden çekilin diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu tokadı

    Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde giderek büyüyen adaylık kavgasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilim artıyor. Geçtiğimiz günlerde grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu önümden çekilin diyerek açıkça uyarmasına rağmen İmamoğlu'nun Karadeniz turu ile adeta tokat vurması gündem oldu. AK Parti MDK Üyesi Dr. Mehmet Sarı A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında İmamoğlu’nun Karadeniz’de verdiği fotoğrafın “Bu adaylık bir yarış ise bu yarışın içerisinde en önde ben varım deme görüntüsüdür.” şeklinde yorumladı.

    CHP içerisindeki adaylık krizi sürüyor!

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi sonrası ortaya çıkan fotoğraf A Haber'de yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında yorumlandı.

    Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve AK Parti MDK Üyesi Dr. Mehmet Sarı, gündemi meşgul eden tabloya dair önemli yorumlarda bulundular.

    İBB'NİN İMKANLARIYLA GAZETECİLER BÖLGEYE GÖTÜRÜLÜYOR



    Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman'ın açıklamaları şöyle;
    İmamoğlu'nun gazisinin perde arkasını araştırdık. İlginç de veriler elde ettik. Gazeteci Yazar Ertuğrul Özkök ile görüştük. Rize ve Trabzon'a İBB'nin araçları gidiyor. İBB'nin imkânlarıyla gazeteciler bölgeye götürülüyor. Bu giden gazeteciler kim tarafından çağırılıyor? Ertuğrul Özkök'ün bize söylediği ifade "İBB basın bölümünden arandım" şeklinde oldu.

        Bu gazeteciler VİP otobüsle buraya gidiyor. Harcamaların Ekrem İmamoğlu'nun cebinden yapılması ve özel danışmaları tarafından bu gazeteciler aranması lazım. Yani İBB, Trabzon'da ne açtı? Niye gazetecileri buraya götürdü? Burada bir yatırım mı yaptı? Ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. İmamoğlu burada bir seçim çalışması, burada Cumhurbaşkanlığında aday olmayı düşünüyor. Benim okumam bu şekilde.

        İMAMOĞLU'NDAN ADAYLIK MESAJI
        AK Parti MDK Üyesi Dr. Mehmet Sarı ise şu yorumlarda bulundu;

        İmamoğlu, net bir şekilde aslında CHP içerisindeki rekabette aradan sıyrılmaya ve ön almaya çalışıyor. Çünkü 6'lı masa üzerinde net, somut bir baskı uygulamak adına yaptığı bir gezi. Çünkü 6'lı masada çok farklı sesler var. Burada en kuvvetli yükselen ses Kılıçdaroğlu'nun idi.
            Beşiktaş – Fenerbahçe 1-1
            Haberler Güncel CHP içerisindeki adaylık krizi sürüyor! Önümden çekilin diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu tokadı
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