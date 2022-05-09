Sığınmacılarla ilgili algı mühendisliği yapan provokatörlere tokat gibi cevap! Sınırlarımızda entegre güvenlik: Kuş bile uçmuyor

Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucu sınırlarda entegre güvenlik sistemi oluşturuldu. Muhalefet başta olmak üzere küresel düşmanların yerli işbirlikçilerinin, "Sınırlarımız kevgire döndü" yalanıyla Türkiye ilgili olmayan görüntüleri servis ederek sosyal medyada yapılan algı operasyonlarının aksine sınırlarından havada ve karada alınan önlemler sayesinde kuş bile uçurtulmuyor.
Sınırlar örülen duvarlar, kurulan termal kameralar, sensörler, gözetleme kuleleri, İHA'larla an be an kontrol ediliyor. Açılan yolları ile de sürekli devriye alan kontrolü gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin en uzun sınırı Suriye'de bulunuyor.