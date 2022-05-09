30 maddelik müsilaj teklifi bu hafta Meclis’e sunulacak

TBMM'de, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile Meclis uzmanlarının katıldığı toplantıda 30 maddelik yasa teklifine son şekli verildi. Müsilaj ile mücadele ve çevre kirliliğinden korunmayı amaçlayan düzenlemenin bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.