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    • Güncel
    • 09.05.2022 19:05
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    • 09.05.2022 19:16
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    KGM'den 'Kastamonu' açıklaması! CHP yandaşı Birgün gazetesinin algı operasyonu elinde patladı

    Karayolları Genel Müdürlüğü, CHP yandaşı Birgün gazetesinin Kastamonu'daki yağışlarda "yol ağında hasar oluştu" iddialarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki yol ağında ve köprülerde hasar yaşanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

    KGM’den Kastamonu açıklaması! İddialar gerçek dışı

    Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Birgün gazetesinin Kastamonu'daki yağışlar üzerinden algı oluşturmaya çalıştığı haber elinde patladı.



    Birgün tarafından "Ders Çıkarılmıyor" başlığıyla servis edilen haberin gerçeği yansıtmadığı bildiren Karayolları Genel Müdürlüğü, yazılı açıklama yayımladı.



    "HASAR YAŞANMADI"
    Açıklamada, "İddia edildiği gibi Kastamonu ve Sinop'ta son günlerde meydana gelen aşırı yağışlarda, Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki yol ağında ve köprülerde hasar yaşanmamıştır. Yol ağımızda trafiğe hizmet veren panel köprü bulunmamaktadır." ifadesi yer aldı.

    İşte KGM'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşım;

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    Haberler Güncel KGM'den 'Kastamonu' açıklaması! CHP yandaşı Birgün gazetesinin algı operasyonu elinde patladı
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