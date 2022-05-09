KGM'den 'Kastamonu' açıklaması! CHP yandaşı Birgün gazetesinin algı operasyonu elinde patladı





"HASAR YAŞANMADI"

Açıklamada, "İddia edildiği gibi Kastamonu ve Sinop'ta son günlerde meydana gelen aşırı yağışlarda, Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki yol ağında ve köprülerde hasar yaşanmamıştır. Yol ağımızda trafiğe hizmet veren panel köprü bulunmamaktadır." ifadesi yer aldı.



İşte KGM'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşım;





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