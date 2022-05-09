KGM'den 'Kastamonu' açıklaması! CHP yandaşı Birgün gazetesinin algı operasyonu elinde patladı

Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Birgün gazetesinin Kastamonu'daki yağışlar üzerinden algı oluşturmaya çalıştığı haber elinde patladı.
Birgün tarafından "Ders Çıkarılmıyor" başlığıyla servis edilen haberin gerçeği yansıtmadığı bildiren Karayolları Genel Müdürlüğü, yazılı açıklama yayımladı.
"HASAR YAŞANMADI"
Açıklamada, "İddia edildiği gibi Kastamonu ve Sinop'ta son günlerde meydana gelen aşırı yağışlarda, Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki yol ağında ve köprülerde hasar yaşanmamıştır. Yol ağımızda trafiğe hizmet veren panel köprü bulunmamaktadır." ifadesi yer aldı.
İşte KGM'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşım;
Basın Açıklaması;@BirGun_Gazetesi pic.twitter.com/frxBH3DF3u— Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) May 9, 2022