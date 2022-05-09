Ümraniye'de İBB yaya yolunu İSPARK'a çevirdi: Esnaf isyan etti yolu saksılarla kapattı

Ümraniye'de trafik akışı olan caddeyi kapatarak yaya yolu yapılacağını belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte alanı İSPARK'a çevirdi.
Yapılan düzenleme sonrası çevre esnafı mağdur olduğunu belirterek alanın yaya yoluna çevrilmesini istedi. Bir grup esnaf, getirdikleri forklift aracıyla tonlarca ağırlıktaki saksıları İSPARK önüne koydurarak girişleri kapattı.
"İSPARK GİRİŞİNİ KAPATTIK"
Konuyla ilgili gerekli şikayetlerde bulunduklarını ancak geri dönüş alamadıklarını belirten çevre esnafı Abdurrahman Demir, "Biz aylardır bu sorunla uğraşıyoruz. İSPARK yaya yolu dediği yeri araçlarla işgal etti.