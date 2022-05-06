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    • Güncel
    • 06.05.2022 23:43
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    • 06.05.2022 23:56
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    Kim bu 'sızma'lar! Ümit Özdağ itiraf etti: Yetiştirdiğim emniyetçi ve istihbaratçılar bana bilgi veriyor

    Sığınmacılar üzerinden yürütülen provokasyonu körükleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dikkat çeken bir itirafta bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı polemik sonrası meseleyi tehdit boyutuna kadar taşıyan Ümit Özdağ emniyet ve istihbarat içine 'sızma' yaptığını itiraf eder nitelikte açıklamalarda bulundu. Özdağ, yetiştirdiği istihbaratçı ve polislerin kendisine bilgi sızdırdığını söyledi.

    takvim.com.tr
    Kim bu ’sızma’lar!

    Birkaç gündür Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve mültecilere yönelik bazı görüntüler servis edilerek bir provokasyon sahneleniyor.

    Bazı operasyon hesapların yaptığı paylaşımları körükleyen isimlerin başında da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ geliyor.

    Son olarak Ümit Özdağ algı içerikli "Sessiz İstila" filmini finanse ettiğini itiraf etmiş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bunun bir "Soros taktiği" olduğunu söylemişti.

    ÜMİT ÖZDAĞ'DAN SIZMA İTİRAFI
    Özdağ ile Bakan Soylu arasında yaşanan polemik sonrası meseleyi İçişleri Bakanlığı'nın kapısına dayanacak ve Bakan Soylu'yu tehdit edecek kadar ileriye taşıyan Özdağ Halk TV'de CHP'ye yakın gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Ümit Özdağ burada yaptığı açıklamalar ile adeta 'FETÖ'nün devlet içine sızdırdığı kriptolar' gibi bir sızma gerçekleştirdiğini itiraf etti.

    Programda, "Bana gelen kredi kartı ekstresi bile iki tane çıkıyor. Herşeyim dinleniyor." diyen Ümit Özdağ kendisine yöneltilen "Bunu nereden biliyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtla köstebekleri olduğunu itiraf etti.

    "BANA BİLGİ VERİYORLAR"
    Özdağ, bilgilerin kendisine sızdırıldığını itiraf ederek, "Biliyorum kardeşim. Ben senelerce bu ülkede istihbaratçı yetiştirdim, polis yetiştirdim. Ve bu insanlar bana güveniyorlar ve beni seviyorlar. Ve açıp bana bilgi de veriyorlar." dedi.

        KİM BU KÖSTEBEKLER
        Ümit Özdağ'ın açıkça itiraf ettiği devlet bilgilerini sızdıran bu köstebeklerin kim olduğu ve gizli kalması gereken hangi bilgilerin Özdağ'a sızdırıldığı merak konusu oldu. Meseleyi sosyal medyada tartışan vatandaşlar soruşturma açılsın çağrısında bulundu.
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        Haberler Güncel Kim bu 'sızma'lar! Ümit Özdağ itiraf etti: Yetiştirdiğim emniyetçi ve istihbaratçılar bana bilgi veriyor
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