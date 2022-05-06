Kim bu 'sızma'lar! Ümit Özdağ itiraf etti: Yetiştirdiğim emniyetçi ve istihbaratçılar bana bilgi veriyor

Birkaç gündür Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve mültecilere yönelik bazı görüntüler servis edilerek bir provokasyon sahneleniyor.

Bazı operasyon hesapların yaptığı paylaşımları körükleyen isimlerin başında da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ geliyor.

Son olarak Ümit Özdağ algı içerikli "Sessiz İstila" filmini finanse ettiğini itiraf etmiş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bunun bir "Soros taktiği" olduğunu söylemişti.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN SIZMA İTİRAFI

Özdağ ile Bakan Soylu arasında yaşanan polemik sonrası meseleyi İçişleri Bakanlığı'nın kapısına dayanacak ve Bakan Soylu'yu tehdit edecek kadar ileriye taşıyan Özdağ Halk TV'de CHP'ye yakın gazetecilerin sorularını yanıtladı.