CHP'li Özgür Özel'den ikiyüzlülük örneği! TBMM'deki partilerin ortak kararını görmezden gelerek şova soyundu

CHP yandaşı Birgün'ün, "Asgari ücretin yaklaşık 9 katı maaş alan milletvekilleri, TBMM'de yılın çoğunu tatil yaparak geçiriyor" ifadeleriyle duyurduğu bir haberi paylaşan Özgür Özel kendi partisinin imzasının da bulunduğu kararı hiçe sayarak meseleyi Cumhur İttifakı'na bağladı.

Özel, "Bu kadar tatilin en başta Meclis'in itibarına zarar vereceğini, beklentisi olan toplum kesimlerine karşı saygısızlık olduğunu defalarca dile getirdik. Yasama organının Cumhur İttifakı'na üye partiler eliyle bu kadar itibarsızlaştırılmasını milletimize şikayet ediyoruz." şeklinde algılara oynayan bir paylaşım yaptı.