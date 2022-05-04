CHP'li Özgür Özel'den ikiyüzlülük örneği! TBMM'deki partilerin ortak kararını görmezden gelerek şova soyundu

Son dönemde yaptığı skandal çıkışlarla gündemi meşgul eden Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel bu kez ikiyüzlülük örneği ile gündeme geldi.
DANIŞMA KURULU KARAR ALDI
Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışma Kurulu, 26 Nisan salı günü yaptığı toplantıda 5 partinin ortak imzası ile meclisin 28 Nisan ve 5 Mayıs tarihlerinde toplanmaması kararını aldı.
Ramazan ve bayram sürecinde vekillerin seçim bölgelerinde olarak vatandaşla buluşması düşünülerek böyle bir kararın alındığı bilinirken CHP'den yine algı içerikli bir açıklama geldi.
CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'DEN RİYAKARLIK ÖRNEĞİ
CHP'li Özgür Özel, AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekillerinin imzasının olduğu Danışma Kurulu kararını görmezden gelerek bir ikiyüzlülük örneği sergiledi.