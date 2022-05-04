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    • 05.05.2022 01:13
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    CHP'li Özgür Özel'den ikiyüzlülük örneği! TBMM'deki partilerin ortak kararını görmezden gelerek şova soyundu

    Milletvekillerinin Ramazan Bayramında seçim bölgelerinde olması için TBMM Danışma Kurulu 5 partinin ortak imzası ile 'tatil' kararı aldı. Son dönemde yaptığı skandal çıkışlarla gündeme gelen CHP'li Özgür Özel bu mesele üzerinden ikiyüzlülük örneği sergiledi. Vekillerin yaptığı tatillerin eleştirildiği bir haberi paylaşan Özgür Özel, Danışma Kurulu kararını görmezden gelerek, "Yasama organının Cumhur İttifakı’na üye partiler eliyle bu kadar itibarsızlaştırılmasını milletimize şikayet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Özel ikiyüzlülük

    Son dönemde yaptığı skandal çıkışlarla gündemi meşgul eden Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel bu kez ikiyüzlülük örneği ile gündeme geldi.

    DANIŞMA KURULU KARAR ALDI
    Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışma Kurulu, 26 Nisan salı günü yaptığı toplantıda 5 partinin ortak imzası ile meclisin 28 Nisan ve 5 Mayıs tarihlerinde toplanmaması kararını aldı.

    Ramazan ve bayram sürecinde vekillerin seçim bölgelerinde olarak vatandaşla buluşması düşünülerek böyle bir kararın alındığı bilinirken CHP'den yine algı içerikli bir açıklama geldi.

    CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'DEN RİYAKARLIK ÖRNEĞİ
    CHP'li Özgür Özel, AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekillerinin imzasının olduğu Danışma Kurulu kararını görmezden gelerek bir ikiyüzlülük örneği sergiledi.

        CHP yandaşı Birgün'ün, "Asgari ücretin yaklaşık 9 katı maaş alan milletvekilleri, TBMM'de yılın çoğunu tatil yaparak geçiriyor" ifadeleriyle duyurduğu bir haberi paylaşan Özgür Özel kendi partisinin imzasının da bulunduğu kararı hiçe sayarak meseleyi Cumhur İttifakı'na bağladı.

        Özel, "Bu kadar tatilin en başta Meclis'in itibarına zarar vereceğini, beklentisi olan toplum kesimlerine karşı saygısızlık olduğunu defalarca dile getirdik. Yasama organının Cumhur İttifakı'na üye partiler eliyle bu kadar itibarsızlaştırılmasını milletimize şikayet ediyoruz." şeklinde algılara oynayan bir paylaşım yaptı.

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        Haberler Güncel CHP'li Özgür Özel'den ikiyüzlülük örneği! TBMM'deki partilerin ortak kararını görmezden gelerek şova soyundu
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