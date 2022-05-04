Valilik'ten İstanbul'da ikamet eden yabancılara ilişkin flaş açıklama: Bugün itibarıyla 1.305.307

İstanbul Valiliği, kentte 1 milyon 305 bin 307 yabancının yasal olarak ikamet ettiğini duyurdu. Bunun 542 binini Suriyeliler oluşturuyor. Açıklamada geçen yıl 23 bin kişinin İstanbul'dan sınır dışı edildiği belirtildi.

Açıklamada, bugün itibarıyla İstanbul'da 1 milyon 305 bin 307 yabancının yasal olarak ikamet ettiği belirtildi.