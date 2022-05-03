Seçimden sonra 13 bin emekçiyi tek tek tespit edip kıyım yapan CHP'li İBB, PKK'lı çalışanı nasıl tespit edemedi?





EMEKÇİLERİ TEK TEK TESPİT EDİP İŞİNE SON VEREN İBB TERÖR YANDAŞLARINI NASIL TESPİT EDEMEDİ?

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği belediyede PKK'lı bir çalışanın olması büyük tepki çekerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.







CHP yönetiminin seçimden sonra İBB'de yaptığı işçi kıyımına değinen Varank, İmamoğlu'nun devleti suçlar nitelikteki açıklamalarına da tepki gösterdi.



Bakan Varank, "Diyorlar ki Belediye terör yandaşını nasıl tespit etsin? İBB'de çalışan, evine ekmek götüren 13 bin emekçiyi Ak Partili diye tespit edip işine son vermeyi biliyorsun da terör yandaşlarını mı tespit edemiyorsun?" ifadelerini kullandı.