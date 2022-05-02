CHP'li İBB'de bir terörist daha: Şafak Duran! Kod adı Diren Amara olan Şafak Duran'ın şerwan eğitimi aldığı ortaya çıktı

"... habere konu kişi (Şafak Duran), uluslararası işbirlikleri kapsamında proje bazlı ve sınırlı-süreli olarak görev yapan elemandır. Söz konusu kişinin proje boyunca maaş ödemesi ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) ve Almanya Ulusal İşbirliği Teşkilatı (GIZ) tarafından finanse edilmekte ve yapılmaktadır. 1 Haziran 2021 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2021 tarihinde tamamlanan ilk proje 'Mülteci ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi' isimli projedir. 1 Mart 2022'de başlayıp 31 Aralık 2022'de sona erecek proje de 'Ekonomik Girişimler ve İstihdam İçin Dijital Kapasitenin Geliştirilmesi' projesidir."

MAAŞINI VERMİYOR AMA İBB KADROSUNDA

İBB'nin "Maaşını biz vermiyoruz, sınırlı süreli eleman" dediği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde "sosyal hizmet uzmanı" kadrosunda görev yapıyor. Konu ne ILO-Almanya Projesi ne de parayı onlardan alması. PKK'lı Şafak Duran, 2021'de işe alınmış bir İBB elemanıydı. Sorumlusu da İBB yetkilileridir.

Konuyu saptırmayı amaçlayan açıklamaları bir daha okuduğunuzda hem bunu hem de aslında tuhaf bir durumu itiraf ettiklerini göreceksiniz.

Tuhaf durumu bir cümlede şöyle özetleyeyim: Almanya'nın bir ajansı ile ILO finansmanında İBB proje yürütüyor ve terör örgütü PKK üyesi Şafak Duran İBB'de kadroya giriyor. Bu tuhaf durumu savunmak da CHP'lilere kalıyor.