CHP'li İBB'de bir terörist daha: Şafak Duran! Kod adı Diren Amara olan Şafak Duran'ın şerwan eğitimi aldığı ortaya çıktı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin dağ kadrosunu İBB'ye doldurmasına son örnek Şafak Duran. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Şafak Duran adlı kadın, PKK'lılarla birlikte çektirdiği silahlı fotoğrafları ortaya çıkınca tutuklandı.
O fotoğrafın perde arkası ortaya çıktı. İki PKK itirafçısının verdiği ifadede Metina'da eğitim aldığını ve kod adının Diren Amara olduğu öğrenildi. İki PKK itirafçısı, 2014 yılında PKK'nın Metina kampında 10 bayan 30 erkek olarak iki buçuk ay şerwan yani "savaşçı" eğitimi aldıklarını itiraf etti.
Konuyu köşesine taşıyan Nedim Şener şu ifadeleri kullandı:
Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın, 27 Nisan günü gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi "sosyal hizmet uzmanı" PKK'lı Şafak Duran ile ilgili açıklaması dikkatimi bir ayrıntıya çekti. Önce açıklamasındaki o cümleyi aktarayım:
"Bu kadın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden beş kuruş para almıyor. Bu kadın Uluslararası Çalışma Örgütü ile Almanya'daki bir ajansı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü bir proje kapsamında bir proje firmasında çalışıyor. Maaşını da ILO'dan alıyor."
Engin Altay'ın sözlerinin ayrıntısı, elinde Kalaşnikof tüfekle fotoğrafları ortaya çıkan PKK'lı Şafak Duran'ın gözaltına alındığı 27 Nisan günü İBB'den yapılan basın açıklamasında yer alıyordu:
"... habere konu kişi (Şafak Duran), uluslararası işbirlikleri kapsamında proje bazlı ve sınırlı-süreli olarak görev yapan elemandır. Söz konusu kişinin proje boyunca maaş ödemesi ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) ve Almanya Ulusal İşbirliği Teşkilatı (GIZ) tarafından finanse edilmekte ve yapılmaktadır. 1 Haziran 2021 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2021 tarihinde tamamlanan ilk proje 'Mülteci ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi' isimli projedir. 1 Mart 2022'de başlayıp 31 Aralık 2022'de sona erecek proje de 'Ekonomik Girişimler ve İstihdam İçin Dijital Kapasitenin Geliştirilmesi' projesidir."
MAAŞINI VERMİYOR AMA İBB KADROSUNDA
İBB'nin "Maaşını biz vermiyoruz, sınırlı süreli eleman" dediği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde "sosyal hizmet uzmanı" kadrosunda görev yapıyor. Konu ne ILO-Almanya Projesi ne de parayı onlardan alması. PKK'lı Şafak Duran, 2021'de işe alınmış bir İBB elemanıydı. Sorumlusu da İBB yetkilileridir.
Konuyu saptırmayı amaçlayan açıklamaları bir daha okuduğunuzda hem bunu hem de aslında tuhaf bir durumu itiraf ettiklerini göreceksiniz.
Tuhaf durumu bir cümlede şöyle özetleyeyim: Almanya'nın bir ajansı ile ILO finansmanında İBB proje yürütüyor ve terör örgütü PKK üyesi Şafak Duran İBB'de kadroya giriyor. Bu tuhaf durumu savunmak da CHP'lilere kalıyor.