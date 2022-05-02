Bakan Varank'tan CHP'li İBB'ye terör tepkisi: 13 bin kardeşimizi nasıl işten attıysa tespit edip işten atabilirdi!

"AK PARTİLİLERİ TESPİT EDENLER TERÖRİSTLERİ DE EDEBİLİRLERDİ"

Varank, "Bize şunu söylüyorlar, 'Bizim teröristleri tespit etme durumumuz yok'. Ama İstanbul belediye başkanı, İstanbul'da belediyeyi aldığında nasıl AK Partilileri tespit edip 13 bin kardeşimizi işten atmışsa aynı şekilde o teröristleri de tespit edip işten atabilirdi. Ama bunu yapmadılar. Çünkü bir şeyin diyetini ödüyorlar. Bu manada bizim çok şuurlu olmamız, dikkatli olmamız lazım. Sayın cumhurbaşkanımız, milli teknoloji hamlesi diye bir mottodan bahsediyor. Her alanda kendi kendine yetebilen, kendi göbeğini kendisi kesen bir Türkiye'den bahsediyor. Bizim terörle mücadelede başarılı olabilmemizin bir sırrı da savunma sanayinde yakaladığımız başarıdır" dedi.

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