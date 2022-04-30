CHP’li Belediye su borcunu ödeyemeyen Ahmet Organ’ın evini icrada sattı! Yardım parası ile geri aldı ama felç geçirdi





"HALEN BORÇ ÖDÜYORUZ"

40 gün hastanede yattığını anlatan Ahmet Organ, "Ben ve ailem pamuk tarlalarında çalışarak güçlükle bu evi aldık. Cenazemizden dolayı Şanlıurfa'ya gitmiştik. Geldiğimizde evimizin satıldığını öğrenince ne yapacağımızı şaşırdık. Belediye tarafından bize ne tebligat ne de icra yazısı gönderildi. Pandemi döneminde belediyeler taksitlendirme yapıyorlardı, onu da yapmadılar. Tekrar evimi almak için yardımseverler devreye girdi. Biz de birkaç kişiden borç aldık ve 54 bin liraya satılan evi 100 bin liraya tekrar aldık. Halen borç ödüyoruz. Yaşadığım üzüntüden dolayı felç kaldım. Şu an elim ve ayağım tutmuyor. İnsan bir telefon açar 'Evini satıyoruz' diye. Böyle bir vicdansızlık olur mu? Ben sağlığımdam oldum, bunun hesabını kim verecek" diye konuştu.