CHP’li Belediye su borcunu ödeyemeyen Ahmet Organ’ın evini icrada sattı! Yardım parası ile geri aldı ama felç geçirdi

Yıllar önce Şanlıurfa'dan Hatay'a göç eden Ahmet Organ (65), Kırıkhan ve Hassa arasında bulunan Deliçay bölgesinde tarım işçiliği yaparak 4 çocuğuyla birlikte çadırda yaşadı. Yıllarca çalışıp biriktirdiği parayla bir ev satın aldı. Ancak 2020 yılının Aralık ayında Ahmet Organ, babasını kaybedince ailesiyle birlikte cenazeye katılmak üzere Şanlıurfa'ya gitti. Bu arada Hatay Su İdaresi'nin (HATSU) avukatları Ahmet Organ'ın 7 bin 905 liralık su borcundan dolayı evi haczetti. Ahmet Organ'ın dişinden tırnağından artırarak aldığı ev belediye tarafından icra yoluyla Remzi K.'ya değerinin altında 54 bin TL'ye satıldı. 7 bin 905 TL'yi alan HATSU, geri kalan parayı Ahmet Organ'a verdi.
ÜZÜNTÜDEN FELÇ OLDU
Babasının taziyesinden sonra Kırıkhan'a dönen ve su borcundan dolayı evinin satıldığını öğrenen Organ ailesi şok geçirdi. Tekrar evi almak isteyen Ahmet Organ'dan evin yeni sahibi Remzi K. 100 bin lira istedi. Ne yapacağını şaşıran Ahmet Organ üzüntüden felç geçirdi. El ve ayakları tutmayan yaşlı adamın imdadına yardımseverler yetişti. Ahmet Organ, toplanan paranın üzerine biraz da borçlanarak evini tekrar satın aldı. Eşi Hatice Organ'ın yardımıyla ihtiyaçlarını karşılayabilen Ahmet Organ, su borcundan dolayı evini satanlara ve kendisi bu duruma düşürenlere tepki gösterdi.
"HALEN BORÇ ÖDÜYORUZ"
40 gün hastanede yattığını anlatan Ahmet Organ, "Ben ve ailem pamuk tarlalarında çalışarak güçlükle bu evi aldık. Cenazemizden dolayı Şanlıurfa'ya gitmiştik. Geldiğimizde evimizin satıldığını öğrenince ne yapacağımızı şaşırdık. Belediye tarafından bize ne tebligat ne de icra yazısı gönderildi. Pandemi döneminde belediyeler taksitlendirme yapıyorlardı, onu da yapmadılar. Tekrar evimi almak için yardımseverler devreye girdi. Biz de birkaç kişiden borç aldık ve 54 bin liraya satılan evi 100 bin liraya tekrar aldık. Halen borç ödüyoruz. Yaşadığım üzüntüden dolayı felç kaldım. Şu an elim ve ayağım tutmuyor. İnsan bir telefon açar 'Evini satıyoruz' diye. Böyle bir vicdansızlık olur mu? Ben sağlığımdam oldum, bunun hesabını kim verecek" diye konuştu.