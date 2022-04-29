Kılıçdaroğlu'nun algısı yine elinde patladı! Ziyarete gittiği ailenin kaçak olarak elektrik kullanımı olduğu tespit edildi





29 Nisan tarihi sabah saat:10.00'da yapılan tespitte evde elektrik olduğu ancak Dağıtım Şirketinin izni dışında kaçak kullanıldığı tespit edildi.

Okmeydanı'nda yaşayan Ayşe ve Gökhan Taflan çiftinin yaşadığı evin elektriği borcunu ödemediği gerekçesiyle 26 Nisan saat:13.00'de kesildi.

Taflan ailesinin elektriği kaçak olarak kullanmaya devam ettiği öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Nisan tarihinde Taflan ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi ve sonrasında evde kaçak olarak elektriğin olduğu tespit edildi. Ziyaret sırasında kaçak olarak elektriğin kapatıldığı öğrenildi.