Kılıçdaroğlu'nun algısı yine elinde patladı! Ziyarete gittiği ailenin kaçak olarak elektrik kullanımı olduğu tespit edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında kaçak olarak kullanılan elektriğin kapatıldığı, ziyaretin ardından elektriğin yeniden açıldığı öğrenildi.
Okmeydanı'nda yaşayan Ayşe ve Gökhan Taflan çiftinin yaşadığı evin elektriği 26 Nisan saat:13.00'de kesildi. Taflan ailesinin elektriği kaçak olarak kullanmaya devam ettiği öğrenildi. 29 Nisan tarihinde (bugün) sabah saat:10.00'da yapılan tespitte evde elektrik olduğu ancak Dağıtım Şirketinin izni dışında kaçak kullanıldığı tespit edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen Taflan ailesine ziyarette bulunmuştu. Edinilen bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında kaçak olarak kullanılan elektriğin kapatıldığı, ziyaretin ardından elektriğin yeniden açıldığı öğrenildi.