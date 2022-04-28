Bakan Mustafa Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası şovuna: İstanbul’da suyu kesilen 400 binden fazla aboneden para almayın

TERÖR YUVASI İBB!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir kişinin terörle ilgili gözaltına alınmasına da değinen Bakan Varank, şahsın Kandil'de PKK'lılarla kalaşnikofla çekilmiş fotoğrafları olduğunu belirterek, bunun seçim zamanı yapılan kirli ittifakların sonucu olduğunu söyledi. Demokrasi namına belediyelerde seçim kazandıkları iddia eden kişilerin kirli ittifaklara girdiğini ifade eden Varank, "Nasıl terör örgütü mensuplarıyla iş birliği yapıp seçimlerde beraber hareket ettiklerini gayet iyi biliyoruz. Nasıl terörden yana duran partilerle beraber iş tuttuklarını biz gayet iyi biliyoruz. İşte bugün o belediyeye aldıkları terör örgütü üyeleriyle fotoğrafları çıkan insanlar, aslında o iş birliğinin diyeti mesabesinde" açıklamasında bulundu.