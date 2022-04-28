Bakan Mustafa Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası şovuna: İstanbul’da suyu kesilen 400 binden fazla aboneden para almayın

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin iktidarın yaptığı hizmetleri görmeden kendi bildiğini okumaya devam ettiğini söyleyerek, "Muhalefet bir tiyatro oynuyor, şov yapıyor. Yok elektrik parası ödemediği için evinin elektriği kesiliyor. Bu şovu devam ettirmek için Ankara Keçiören'de bir eve gidiyor.
Aslında evin elektrikleri açık. Kılıçdaroğlu gitmeden önce ışıkları kapatmışlar, gittikten sonra da ışıkları açmışlar. Böyle tiyatrolarla, yalanlarla siyaset yapılmaz" dedi.
Varank, Kılıçdaroğlu'na seslenerek şunları söyledi:
"Madem faturaları bu kadar düşünüyorsunuz, İstanbul'da suyu kesilen 400 binden fazla aboneden para almayın. Aynı şekilde Adana'da, İzmir'de suyu kesilenlerden paralarını almayın. İşte burada bir tiyatro var, yalan var, vatandaşı aldatma var."