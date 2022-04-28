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    • 28.04.2022 16:55
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    Bakan Mustafa Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası şovuna: İstanbul’da suyu kesilen 400 binden fazla aboneden para almayın

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalan siyasetinin son halkası olan elektrik faturası şovu kısa sürdü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan Kılıçdaroğlu’nun şovuna net bir çağrı geldi. Varank, “Madem faturaları bu kadar düşünüyorsunuz, İstanbul’da suyu kesilen 400 binden fazla aboneden para almayın” dedi.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin iktidarın yaptığı hizmetleri görmeden kendi bildiğini okumaya devam ettiğini söyleyerek, "Muhalefet bir tiyatro oynuyor, şov yapıyor. Yok elektrik parası ödemediği için evinin elektriği kesiliyor. Bu şovu devam ettirmek için Ankara Keçiören'de bir eve gidiyor.

    Aslında evin elektrikleri açık. Kılıçdaroğlu gitmeden önce ışıkları kapatmışlar, gittikten sonra da ışıkları açmışlar. Böyle tiyatrolarla, yalanlarla siyaset yapılmaz" dedi.

    Varank, Kılıçdaroğlu'na seslenerek şunları söyledi:
    "Madem faturaları bu kadar düşünüyorsunuz, İstanbul'da suyu kesilen 400 binden fazla aboneden para almayın. Aynı şekilde Adana'da, İzmir'de suyu kesilenlerden paralarını almayın. İşte burada bir tiyatro var, yalan var, vatandaşı aldatma var."

        TERÖR YUVASI İBB!
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir kişinin terörle ilgili gözaltına alınmasına da değinen Bakan Varank, şahsın Kandil'de PKK'lılarla kalaşnikofla çekilmiş fotoğrafları olduğunu belirterek, bunun seçim zamanı yapılan kirli ittifakların sonucu olduğunu söyledi. Demokrasi namına belediyelerde seçim kazandıkları iddia eden kişilerin kirli ittifaklara girdiğini ifade eden Varank, "Nasıl terör örgütü mensuplarıyla iş birliği yapıp seçimlerde beraber hareket ettiklerini gayet iyi biliyoruz. Nasıl terörden yana duran partilerle beraber iş tuttuklarını biz gayet iyi biliyoruz. İşte bugün o belediyeye aldıkları terör örgütü üyeleriyle fotoğrafları çıkan insanlar, aslında o iş birliğinin diyeti mesabesinde" açıklamasında bulundu.
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        Suyu kesilen 400 binden fazla aboneden para almayın
        Haberler Güncel Bakan Mustafa Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası şovuna: İstanbul’da suyu kesilen 400 binden fazla aboneden para almayın
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