‘Karanlıkta’ şov yapan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ‘aydınlık’ projelere karşı çıkıyor





RÜZGÂRA DA KARŞILAR

Mersin'de nükleere karşı çıkan CHP, Çanakkale'de ise rüzgâr enerjisine muhalefet ediyor. CHP Çanakkale İl Kadın Kolları, 180 milyon dolar yatırımla kurulması planlanan ve yılda 484 milyon kilovatsaat kapasiteli santrale karşı gösteri düzenledi.

TERMİK SANTRALE KARŞILAR

Kahramanmaraş'taki Afşin-Elbistan A ve B Termik Santrali, Türkiye'nin enerjide ilk 10 büyük tesisi arasında. Ancak CHP, bu projeye de "istemezük" diyerek karşı çıkıyor. Parti, Altunelma'da kurulması düşünülen üçüncü termik santralin iptali için mahkemeye başvurdu.