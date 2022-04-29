‘Karanlıkta’ şov yapan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ‘aydınlık’ projelere karşı çıkıyor

Akıllı sayacı kapatıp, "elektriği olmayan vatandaşa ziyaret" gerçekleştirerek oynadığı tiyatro ifşa olan Cumhuriyat Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, diğer taraftan da Türkiye'ye çağ atlatan birçok mega projeye karşı. Karanlıkta kalmayı seçerken, dev enerji projelerine "dur" diyen "istemezükçü lobinin" başı Kılıçdaroğlu, söz konusu projeleri durdurmak için kimi zaman açıklamalarıyla kimi zaman da yargıya yaptığı başvurularla gündeme geldi.
2005'te başlanması gereken Yusufeli Barajı'na maalesef bu zihniyet yüzünden 8 yıl süren davalar nedeniyle ancak 2013'te başlanabildi.
İŞTE CHP'NİN KARŞI ÇIKTIĞI PROJELER
AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ: Mersin'in Gülnar ilçesinde Türkiye'nin ilk nükleer elektrik santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Projeye karşı CHP yönetimi ve milletvekilleri şu ana kadar çok sayıda eylem düzenledi. 2018'de temeli atılan proje aynı yıl CHP Mersin Milletvekili Alpay Alpmen, Mersin Tabipler Odası ve Nükleer Karşıtı Platform temsilcileri tarafından 'yer lisansı iptali' istemiyle yargıya taşındı.