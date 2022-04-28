Kılıçdaroğlu karanlıkta oturduğuyla kaldı! Elektrik şovuna tek bir CHP'li destek vermediği gibi ittifak ortakları da tiye aldı

FATURAYI ÖDEDİ UCUZ ŞOV BİTTİ

Bir haftalık sürecin dolmasıyla CHP Lideri, 3 aylık bin 30 TL olan faturasının ödemesini bugün gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu bin 30 TL'ye ek olarak 28 TL de açma-kapama ücreti ve gecikme faizi ödemek zorunda kaldı.

Ödeme işleminin tamamlanmasıyla Kılıçdaroğlu'nun evine sabah saatlerinde ekipler tarafından yeniden elektrik verildi.