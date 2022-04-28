Kılıçdaroğlu karanlıkta oturduğuyla kaldı! Elektrik şovuna tek bir CHP'li destek vermediği gibi ittifak ortakları da tiye aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözde elektrik fiyatlarındaki zamlara tepki gösterme amacıyla, gerçekte ise parti ve ittifak içi destek bulmak maksadıyla Ankara Çukurambar'daki evinin faturasını ödemeyeceğini açıklamış, elektriksiz kalmıştı.
21 Nisan günü elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu, bir hafta boyunca eşiyle beraber karanlıkta yaşayacağını söylemişti.
FATURAYI ÖDEDİ UCUZ ŞOV BİTTİ
Bir haftalık sürecin dolmasıyla CHP Lideri, 3 aylık bin 30 TL olan faturasının ödemesini bugün gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu bin 30 TL'ye ek olarak 28 TL de açma-kapama ücreti ve gecikme faizi ödemek zorunda kaldı.
Ödeme işleminin tamamlanmasıyla Kılıçdaroğlu'nun evine sabah saatlerinde ekipler tarafından yeniden elektrik verildi.