Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye-Venezuela arasındaki ticaret hacminde hedef 1,5 milyar dolar

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da katılımıyla iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalandığı törene katılan Çavuşoğlu, başkent Karakas'taki Miraflores Sarayı'nda düzenlenen Venezuela-Türkiye Ortak İşbirliği Komisyonu 3. Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Maduro'ya katılımından dolayı teşekkür ederek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını sizlerle ve Venezuela halkıyla bir kere daha paylaşmak istiyorum. Sizleri en kısa zamanda Türkiye bekliyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Maduro'ya hitaben, "Yakın dostluğunuz ve iş birliğini geliştirme konusundaki güçlü iradeniz her alanda bizleri ileri taşıyor. 2018'deki karşılıklı ziyaretleriniz, ilişkilerimizde dönüm noktası niteliğindeydi." ifadelerini kullandı.

Bugün 3'üncüsünü yaptıkları Ortak İşbirliği Komisyonu Toplantısı'nın, somut sonuçlar doğuracak önemli bir platform olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Komisyonda 7 anlaşma ve ortak bildiri imzalandı. Kıymetli temsilcilerimizin de katılımıyla 9 çalışma grubunda toplantılar gerçekleştirdik. Ayrıca müzakerelerde ilerleme kaydettik ve yatırımların teşvikinin korunmasını iş insanlarımızla paylaştık." diye konuştu.

Sağlık, balıkçılık ve turizm alanındaki anlaşmaları Maduro'nun Türkiye ziyaretinde imzalamak istediklerini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin kurumlarıyla üzerine düşeni yapacağını bildirdi.





İmzalanan anlaşmaların ve ele alınan konuların takibinin yapılması gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Kıymetli mevkidaşlarımız ve arkadaşlarımızla bunun takibini yapacağız, uygulayacağız. Toplantıların somut meyvelerini birlikte çalışarak elde etmemiz gerekiyor." dedi.

Çavuşoğlu, Venezuela'da son zamanlarda ekonomik açıdan yaşanan güçlü gelişmelere değinerek, "Biz her zaman tek taraflı yaptırımlara karşıyız. Ancak bunun ülkenizden kısa sürede gittiğini ve ekonomik olarak çok büyük canlılık geldiğini bizzat gördük. Zaten bu ticaretimize de yansıyor, bundan büyük memnuniyet duydum." değerlendirmesinde bulundu.

-"THY, TÜRKİYE-VENEZUELA ARASINDA SEFERLERİ ARTIRMAYI PLANLIYOR"

Venezuela'ya her zaman inandıklarını ve onun yanında durduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Özellikle bu dönemde ekonomik ticaretimiz, 2021'de yani, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 300 arttı. Aramızdaki mesafeye rağmen Venezuela'nın ihracatında Türkiye olarak birinci sıradayız. İlk 3 aydaki rakamlara baktığımızda 1,5 milyar dolar hedefine rahatlıkla ulaşacağımızı görüyoruz." diye konuştu.

Türk Hava Yollarının (THY) iki ülkeye yönelik faaliyetlerine değinen Çavuşoğlu, THY'nin Türkiye-Venezuela arasında hava köprüsü kurduğunu ve seferleri artırmayı planladığını söyledi.

Maarif Vakfının Venezuela'daki çalışmalarına değinen Çavuşoğlu, "9 okulda 500'e yakın Venezuelalı öğrenciye eğitim veriliyor. Sizlerin de desteğiyle Maarif Vakfımız, dünyanın en büyük 5 kurumundan biri haline geldi. Venezuela'da daha fazla okul açmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, kendilerine gösterilen ilgi ve misafirperverlik için teşekkür ederek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumların Venezuela'da ofislerinin olmasını istediklerini de kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını "Venezuela'ya yönelik yaptırımlara bir kez daha en güçlü şekilde karşı olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Dost ülke Venezuela'nın yanında olmaya devam edeceğiz." sözleriyle tamamladı.