Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrikleri kendi elleriyle kesmişler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik' üzerinden giriştiği algı oyunu boşa çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun "evinin elektriği 4 aydır kesik" iddiasıyla ziyaret ettiği Güllü Demir'in evinin elektriği borç sebebiyle dağıtıcı şirket tarafından 31.03.2022 tarihinde kesilirken 5 gün sonra 05.04.2022 tarihinde borcun ödenmesi ile birlikte elektrik verildiği ve Kılıçdaroğlu'nun evi ziyaret ettiği esnada evde elektrik olduğu ortaya çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez AK Parti Nallıhan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Dönmez şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde güya borcundan dolayı 4 aydır elektriklerinin kesik olduğunu iddia ettiği bir evi ziyaret etti. Evin dört aydır elektrikleri yok dediler, öyle bir şeyin olmadığı ortaya çıktı. Evin elektrikleri borcundan dolayı sadece 5 gün o da 31 Mart-5 Nisan arasında kesilmiş. Daha sonra fatura yatırılmış ve elektriği kullanmaya devam etmişler. Ziyaretin yapıldığı 23 Nisan'da evde gün boyu elektrikler kullanılıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Biz bunu akıllı sayaçtan kontrol ettik. Kılıçdaroğlu'nun ziyaret saati olan 18.18-21.31 arası birileri elektrikleri kesmiş. Dağıtım şirketine sorduk nedir bu kaynağın kesintisi dedik. Bizden kaynaklı bir kesinti değil dediler.

Düşünebiliyor musunuz bu evde elektrikler yok demek için ziyaret saati elektrikleri kendi elleriyle kesmişler. Bunların hepsinin kaydını yayınladık. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin hemen ardından saat 21.31 civarlarında hane elektrik kullanımına kaldığı yerden devam etmiş. Bunu da yine akıllı sayaçtaki bilgilerden aldık. Herkes ne derse desin, kim neyi söylerse söylersin biz her zaman doğruları söyleyeceğiz. Biz her zaman Hakk'ın ve hakikatin tarafında yer alacağız."