CHP'li İBB'deki ihale soygunun perde arkası deşifre oldu! Ekrem İmamoğlu’nun kirli kasası kim?

CHP'li İBB'nin iştiraklerindeki yolsuzluklarla ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri 10 bin sayfalık rapor hazırlanmış. Soruşturmalarla ilgili şirket sorumluları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından soruşturma izni verilmişti. Mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan ihale yolsuzluğuna ait raporlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusu olarak gönderildi. Verilen ihalelerin perde arkasıyla ilgili önemli bilgilere ulaşıldı.
GİZLİ EL TUNCAY YILMAZ MI?
İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihaleleri kontrol ettiği ismin İmamoğlu ailesinin İnşaat ve Gayrimenkul şirketlerinin Genel Müdürü olan Tuncay Yılmaz ile kontrol ettiği iddia edildi. Öyle ki soruşturmalara konu olan ihale alan şirketlerin sahipleriyle ayın zamanda İBB Spor Kulüpleri münasip üyesi ve İmamoğlu'nun kurucu üyesi olduğu Batı İstanbul Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı olan Yılmaz'ın sıkı ilişkileri dikkat çekti.
Seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na sponsor olduğu iddia edilen iş adamı Hüseyin Köksal'ın amcasının oğlu Ahmet Köksal ve Murat Kapki tarafından 2019 yılı yerel seçimlerinden sonra kurulan "BVA Reklam A.Ş." adlı şirkete belediye iştiraki Kültür A.Ş. tarafından toplam 395 milyon 100 bin lira tutarında "reklam alanları" işletme ihalesi verildi. Tuncay Yılmaz ile Murat Kapki'nin sıkı ilişkileri olduğu öne sürüldü. Yılmaz ile Kapki iddiaya göre, 2021 Ekim ayında Ankara ziyaretlerinde birlikte otelde kaldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Ahmet Köksal ile de sıkı ilişkileri bulunan Yılmaz, aynı zaman da Ahmet Köksal'ın kardeşi Murat Köksal ile Karadeniz Teknik Üniversitesinde aynı dönem eğitim gördü.