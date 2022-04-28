CHP'li İBB'deki ihale skandalında Ekrem İmamoğlu'na soruşturma izni

MÜFETTİŞLER : "BANKA HESAP HAKEKETLERİ, HTS KAYITLARI İNCELENSİN"

İhalelerdeki usulsüzlüklerle ilgili hazırlanan raporda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Subaşı ailesinin irtibat ve yardımlaşma içerisinde olup olmadığı, Ekrem İmamoğlu tarafından Subaşı ailesinin korunup kollanması sebebiyle adı geçenlere mevzuata aykırı şekilde ihaleler verildiğinin ortaya konulmasının, ancak Türk Ceza Kanunu'nun adli makamlara sağladığı yetki ve imkânlar yardımıyla yapılacağı belirtildi. Raporda Ekrem İmamoğlu ile Subaşı ailesi arasında HTS kayıtlarının takibi, internet iletişiminin takibi, banka hesap hareketlerinin takibi, kriminal laboratuvar incelemeleri, konut ve işyeri araması gibi tespitlerin yapılabileceği belirtildi.

EKREM İMAMOĞLU'NA SORUŞTURMA İZNİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla müfettişlerin hazırladığı rapor doğrultusundan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile piyasa rayici altında "Muhammen Bedel Takdir Raporu" hazırlayan Reklam Yönetimi Müdürleri, Şefler ve ihale sürecinde yetkili olan birçok isim hakkında soruşturma izni verildi. Sabah'ta yer alan habere göre, ihalelerdeki yolsuzluklarla ilgili müfettiş raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na da gerekli soruşturmaların yapılması amacıyla gönderildi.