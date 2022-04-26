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    • 27.04.2022 00:24
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    CHP'li İBB'nin İETT fiyaskosu tahammül sınırını aştı! İstanbullu metrobüs çilesine isyan etti: "135 yeni araç alınmadı mı?"

    CHP'li İBB'nin İETT'deki fiyaskosu İstanbullunun tahammül sınırı aştı. Duraklardaki yoğunluktan kaynaklı metrobüslere binemeyen bir vatandaş "135 yeni araç alınmadı mı? Haber ver telsizden" ifadelerini kullanarak İBB'ye sert tepki gösterdi ve metrobüs yolunda oturma eylemi gerçekleştirdi.

    İstanbullu metrobüs çilesine isyan etti!

    Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki İETT fiyaskosu katlanarak büyümeye devam ediyor.



    Durum öyle bir hal aldı ki vatandaşın tahammül sınırını aştı. Bunun son örneği bir metrobüs durağında kayıtlara geçti.



    "135 YENİ ARAÇ ALINMADI MI?"
    Yoğunluktan metrobüslere binemeyen bir vatandaş duruma isyan etti. Doluluk nedeniyle kapılarını açmayan metrobüs şoförüne tepki gösteren vatandaş, "135 yeni araç alınmadı mı? Haber ver telsizden" ifadelerini kullandı.



    İSTANBULLU BİR KEZ DAHA MAĞDUR...
    Söz konusu vatandaş, metrobüs yolunda oturma eylemi de gerçekleştirdi.

    O anlar saniye saniye kayıtlara geçerken CHP'li İBB'nin işbilmez yönetim anlayışının İstanbulluyu mağdur etmesi bir kez daha gözler önüne serildi.
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    Haberler Güncel CHP'li İBB'nin İETT fiyaskosu tahammül sınırını aştı! İstanbullu metrobüs çilesine isyan etti: "135 yeni araç alınmadı mı?"
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