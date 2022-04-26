CHP'li İBB'nin İETT fiyaskosu tahammül sınırını aştı! İstanbullu metrobüs çilesine isyan etti: "135 yeni araç alınmadı mı?"





İSTANBULLU BİR KEZ DAHA MAĞDUR...

Söz konusu vatandaş, metrobüs yolunda oturma eylemi de gerçekleştirdi.



O anlar saniye saniye kayıtlara geçerken CHP'li İBB'nin işbilmez yönetim anlayışının İstanbulluyu mağdur etmesi bir kez daha gözler önüne serildi.