Son dakika: İBB'de yeni ihale kıyağı! CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan yakını Eyüp Subaşı ailesine 471 milyonluk ihale!

KİM BU EYÜP SUBAŞI?

Ulaşılan verilere göre, Eyüp Subası'nın imza yetkisinde olan kendisi, eşi ve oğlu adına olan 3 şirkete İBB tarafından 471 milyonluk ihale verildi. Eyüp Subaşı'nın adına olan Popüler Reklam Yayıncılık şirketine 40 milyon 653 bin liralık, eşi Gülşah Subaşı'nın sahibi olduğu Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon şirketine 25 milyon 787 bin liralık, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra kurulan Subaşı çiftinin çocukları olan Onur Buğra Subaşı'nın şirketi Panoffect Medya'ya ise 402 milyon 774 bin liralık "reklam alanları" işletme ihalesi verildi.