Son dakika: İBB'de yeni ihale kıyağı! CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan yakını Eyüp Subaşı ailesine 471 milyonluk ihale!

İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki skandallar bitmiyor. İBB, "Muhtelif Organizasyonlar, Tanıtım, Duyuru Çalışmaları ve Baskılı İşlerin Hizmet Alımı İşi" ihalesini İBB iştirak şirketi Kültür A.Ş,'ye verdikten sonra Kültür A,Ş.'nin de davet usulü yaptığı ihalelerle yeterliliği olmayan şirketlere adrese teslim ihaleleri verdiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinin de soruşturmasına konu olan ihalelerin, Kültür A.Ş. tarafından 19 kısma bölündükten sonra alt yüklenici olarak firmalara verildiği, bu şirketlerden 3'ünün ise Subaşı ailesine ait olduğu belirlendi.
KİM BU EYÜP SUBAŞI?
Ulaşılan verilere göre, Eyüp Subası'nın imza yetkisinde olan kendisi, eşi ve oğlu adına olan 3 şirkete İBB tarafından 471 milyonluk ihale verildi. Eyüp Subaşı'nın adına olan Popüler Reklam Yayıncılık şirketine 40 milyon 653 bin liralık, eşi Gülşah Subaşı'nın sahibi olduğu Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon şirketine 25 milyon 787 bin liralık, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra kurulan Subaşı çiftinin çocukları olan Onur Buğra Subaşı'nın şirketi Panoffect Medya'ya ise 402 milyon 774 bin liralık "reklam alanları" işletme ihalesi verildi.
167 BİN LİRA FAZLADAN ÖDEME
Bununla da kalmayan İBB'nin Gülşah Subaşı'nın sahibi olduğu Genç Popülist şirketiyle 2 milyon lira bedelle "Üstgeçitlere ve Elektrik Direklerine Vinil Afiş Baskı Montaj ve Demontaj Hizmet Alım İşi" sözleşmesi imzalardı. Piyasa rayici metrekaresi 55 lira olan vinil bayrak yapılması işlerinin metrekaresi 85 lira bedelle yaptırılarak 167 bin 853 lira piyasa rayici üzerinde şirkete ödeme yapıldı.