Bağımsız Türk mahkemesinin Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermesini sindiremediler





YASSIADA ZİHNİYETİ!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, karar sonrası yaptığı skandal bir açıklama ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etti. Büyük tepki çekti. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hiç kimse cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. Yassıada zihniyeti ebediyen mahkum olmuştur" dedi.



RAHATSIZ OLDULAR

ABD: Kavala hakkında alınan bu karar derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı yarattı.

Almanya: Osman Kavala, derhal serbest bırakılmalı.

AB: Bu kararın ilişkiler nezdinde sonuçları olacaktır.

New York Times (ABD): Türk hayırsevere müebbet hapis.

The Independent (İngiltere): Türk mahkemesinden şok karar...

Liberation (Fransa): Son derece acımasız karar.

Corriere della Sera (İtalya): Kavala hakkındaki karar muhteşem bir komedi!

Le Monde (Fransa): Türk adaletinin gülünçlüğü.

AP: Bu karar ilişkilere zarar verecek.



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