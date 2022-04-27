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    Bağımsız Türk mahkemesinin Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermesini sindiremediler

    Bağımsız Türk mahkemesi, Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verince, yurt içi ve yurt dışından tehdit gibi açıklamalar geldi.

    Tehditte sınır yok!

    İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, oy çokluğu ile Gezi davası tutuklusu Osman Kavala hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Diğer sanıklar hakkında da 17 yıla kadar hapis cezasına hükmedildi. Bağımsız Türk yargısının eldeki delillere dayanarak verdiği bu ceza, hem yurt içindeki hükümet karşıtlarını, hem de yurt dışındaki bazı çevreleri rahatsız etti.



    YASSIADA ZİHNİYETİ!
    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, karar sonrası yaptığı skandal bir açıklama ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etti. Büyük tepki çekti. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hiç kimse cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. Yassıada zihniyeti ebediyen mahkum olmuştur" dedi.

    RAHATSIZ OLDULAR
    ABD: Kavala hakkında alınan bu karar derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı yarattı.
    Almanya: Osman Kavala, derhal serbest bırakılmalı.
    AB: Bu kararın ilişkiler nezdinde sonuçları olacaktır.
    New York Times (ABD): Türk hayırsevere müebbet hapis.
    The Independent (İngiltere): Türk mahkemesinden şok karar...
    Liberation (Fransa): Son derece acımasız karar.
    Corriere della Sera (İtalya): Kavala hakkındaki karar muhteşem bir komedi!
    Le Monde (Fransa): Türk adaletinin gülünçlüğü.
    AP: Bu karar ilişkilere zarar verecek.

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    Haberler Güncel Bağımsız Türk mahkemesinin Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermesini sindiremediler
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