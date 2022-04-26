Osman Kavala'yı müebbete götüren süreç: Kaosun başlangıcı 11.11.11 Ayaklan İstanbul, Gezi ihaneti, 15 Temmuz...

Osman Kavala, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Gaziantep'teki Alman Goethe Enstitüsü temsilcileriyle yaptığı toplantı sonrası geldiği Atatürk Havalimanı'nda 17 Ekim 2017'de gözaltına alınmış, 1 Kasım 2017'de İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.
4,5 yıl süren yargılamada önceki gün Osman Kavala "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Tutuksuz 7 sanığa ise bu suça yardımdan 18 yıl hapis cezası verildi. 9 firari sanığın ise dosyaları ayrıldı.
Kavala'yı müebbete götüren süreç şöyle yaşandı:
GEZİ VE 15 TEMMUZ'DAN YARGILANDI
SABAH'ta yer alan habere göre; * 1 Kasım 2017'de savcılığın tutuklanma talebine ilişkin hakimliğe gönderdiği sevk yazısında Kavala'nın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir ayaklanma olan ve tüm terör örgütlerinin aktif olarak katıldığı "Gezi Olayları'nın organizatörü olduğu kaydedildi. Aynı yazıda Kavala'nın, "15 Temmuz darbe girişiminin organizatörü" olduğu belirtilen CIA görevlisi Henri Barkey ile de olağanın ötesinde yoğun irtibat kurduğu vurgulandı.
* İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Kavala ile birlikte 16 sanık hakkında Gezi Parkı olaylarındaki eylemleri nedeniyle 19 Şubat 2019'da ilk iddianamesini hazırladı.
* 28 Eylül 202'de de Kavala ile birlikte eski CIA danışmanı Henri Barkey'in 15 Temmuz darbe girişimindeki rolüne ilişkin ikinci bir iddianame hazırlandı. İki iddianame birleştirilerek yargılamaya devam edildi.