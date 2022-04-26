Osman Kavala'yı müebbete götüren süreç: Kaosun başlangıcı 11.11.11 Ayaklan İstanbul, Gezi ihaneti, 15 Temmuz...





* Hak, Eşitlik, Varoluş İçin Lezbiyen Gey, Biseksüel, Transseksüel, Interseksüel Derneği'ne iki işlemde 31 bin 220 lira



* Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans Interseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği'ne bir işlemde 9 bin 120 lira



* İstanbul Lezbiyen Gey Biseksüel Travestitrans Dayanışma Derneği'ne üç işlemde 102 bin lira



* Ka-Der Kadın Adayları Destekleme ve Eğitim Derneği'ne yedi işlemde 124 bin 870 lira



* Kamer-Kadın Merkezi Eğt. Üretim Dan. Ve Day. Vakfı'na 18 işlemde 1 milyon 10 bin 740 lira



* Kaos Gey ve Lezbiyen Araştırma ve Dayanışma Derneği'ne bir işlemde 33 bin 125 lira



* Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Ar. ve Day. Derneği İkt. İşl.'ye 11 işlemde 207 bin 995 lira



* Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İns. Hakları Derneği'ne 11 işlemde 107 bin 300 lira