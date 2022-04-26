Soros cephesi ikinci Gezi kalkışması için provokasyonun fitilini ateşledi: Kavala bahanesiyle halkı sokağa çağırdılar

SOSYAL MEDYADA PROVOKASYON MESAJLARI

Osman Kavala ve diğer sanıkların tutuklanması kararı sonrası sosyal medyada da provokasyon çağrıları yapılmaya başlandı. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir ve Antalya olmak üzere pek çok ilde halk sokağa çağırıldı. Mahkeme kararını tanımayan bazı topluluk ve platformlar, paylaşımlarında gezi olaylarının fotoğraflarını kullanarak "Hepimiz Gezi'deydik" notunu düştü.

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