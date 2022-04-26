Küreselci Kavala’nın hesap vermesi CHP ve yandaşlarında hazımsızlık yaptı! İngiliz Reuters olay yerinde algı peşinde...

Türkiye'ye operasyon çekmek üsteyen Soros çetesinin uşaklarının yaptıkları yanlarına kar kalmadı.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davayı dün karara bağladı.
Mahkeme, Osman Kavala'yı "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıp bu suçtan tutuklanmasına karar verirken, tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapislerine ve tutuklanmalarına hükmetti.
Aralarında Henri Barkey ve Can Dündar'ın da bulunduğu 9 sanığın dosyası ise ayrıldı.
CHP VE BAĞIMSIZLIK KARŞITLARI PROTESTODA
Türkiye'de hükümet değiştirme projesinin maşası olan Osman Kavala'ya verilen ceza bazı kesimlerde hazımsızlık yarattı.