Küreselci Kavala’nın hesap vermesi CHP ve yandaşlarında hazımsızlık yaptı! İngiliz Reuters olay yerinde algı peşinde...

15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada verilen karar ve tutuklamalar protesto edildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde bir araya gelen, aralarında avukatlar ve bazı milletvekillerinin de bulunduğu grup, mahkemenin Osman Kavala hakkında verdiği ağırlaştırılmış müebbet ve 8 kişinin tutuklanması kararını protesto etmek için "Adalet Nöbeti" adı altında yeni bir provokasyon başlattı.

Burada bir süre bekleyen gruptakiler, daha sonra pankart açarak alkışlar eşliğinde adliyeden çıkıp Çağlayan Meydanı'na yürüdü.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, burada yapılan basın açıklamasında, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karara tepki gösterildi.