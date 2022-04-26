SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Gezi Parkı kararını değerlendirdi: Kimsenin Türkiye'nin iç işlerine karışmaya hakkı yoktur

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gezi Parkı kararı sonrası CHP başta olmak üzere gelen tehidtler ve tepkiler hakkında konuştu.

Bakan Bozdağ, şunları söyledi:

"ÇOK SAYIGISIZCA TEPKİLER"

Kanun ve hukuka bağlı vicdani bir kanaatla verirler. Hiçbir makam merci hakimlere emir veremez tavsiyede bulunamaz. Hakimler emir ve talimat almazlar, tavsiye ve telkin kabul etmezler. Anayasa, kanun ve hukuka bağlı bir vicdani kanaatle kararlarını açıklarlar. Maalesef dün açıklanan karardan sonra bir hukuk devletinde olması gereken tepkilerin dışında çok saygısızca tepkilere de şahit olduk.

"TEHDİT EDEN HERKESİ KINIYORUM"

Bir yandan sayın Cumhurbaşkanımızı bir yandan mahkemeyi kararı veren hakimleri tehdit eden hem yargıya hem Cumhurbaşkanımıza hem hakimlere hakaret eden dil uzatan ifadelere tanık olduk. Buradan bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanımıza, yargıya ve görev yapan hakimlere dil uzatanları, ant içenleri, tehdit eden herkesi kınıyorum.

"HERKESİ SAYGI DUYMAYA DAVET EDİYORUM"

Türkiye'de kararlar beklendiği gibi çıkınca 'Ankara'da mahkemeler var hakimler var' veya karar beklentiye uygun çıkmayınca 'hakimler ve mahkemeler emir ve talimatla karar veriyor' diye mahkeme ve hakimleri suçlamak ya da kararları siyasi taraftarlığa göre değerlendirmek hukuk devletiyle bağdaşmayan bir uygulamaya olarak ortaya çıkıyor. Maalesef bugün pek çok siyasi, siyasi beklentilerine göre kararları değerlendiriyor. Dünkü olayda da görmüş olduk. Buradan herkesi hukuk devletinin asgari gereklerine saygı duymaya davet ediyorum. Hukuk nasıl işleyecekse yasalarımızda bellidir.

Hatırlarsanız bu davayla ilgili karar aşamasına gelindiğinde Sayın Kılıçdaroğlu, bir tweet atmış ve mahkemeye nasıl karar verecekleri konusunda tabsiyede ve telkinde zınni olarak bulunmuş. Beklendiği gibi karar çıkmazsa da nasıl suçlayacağına dair de ifadeler yer alıyordu. Bunlar doğru bir şey değildir.

"KİMSE TÜRKİYE'NİN İÇ İŞLERİNE KARIŞAMAZ"

Türkiye, egemen ve bağımsız bir devlettir. Kimsenin Türkiye'nin iç işlerine karışmaya hakkı yoktur. Türk yargısı; bağımsız bir yargıdır. Türk milleti adına yargılama yapar ve karar verir. Ne ABD ne başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. ABD, kendi hukuk sistemine baksın. Almanya kendi hukuk sistemine baksın. Herkes kendi işine baksın. Türkiye'nin iç işlerine karışmak Amerika'ya da Almanya'ya da düşmez. Türk yargısı, dışarıdan bakanlara göre karar vermez. ABD, Almanya ve başka açıklama yapan ülkeleri Türkiye'nin iç işlerine müdahale ettikleri için kınıyorum. Bunlar kabul edilemez yaklaşımlardır.

ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİNE YANIT

Herkes haddini bilmeli. Bu ülkenin Cumhurbaşkanına had bildirmeye kalkışanları biz çok gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisine nice parmak kaldıran herkesi aşa aşa buraya geldi. Cumhurbaşkanımızın mücadelesi milletiyle birlikte yapılan bir mücadeledir. Kimsenin Türkiye'nin Cumhurbaşkanına parmak sallamaya haddi ve hakkı yoktur.

Gezi Parkı davasının ardından CHP'li Özgür Özel ve Aykut Erdoğdu tehditler savurdu.

Türkiye'yi yangın yerine çevirmek isteyen vandalların kalkıştığı 'Gezi Parkı Olayları' davasında karar çıktı.

OSMAN KAVALA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya, TCK'nın 312/1 maddesi gereğince "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.