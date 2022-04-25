Gezi Parkı olaylarında neler yaşandı? İşte adım adım vandalizm...

DOSYALARI AYRILDI

Heyet, firari sanıklar Henri Jack Berkey, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Mehmet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarını ayrılmasına karar verdi.

CHP'Lİ İSİMLER TEHDİDE BAŞLADI

Gezi davasının karara bağlanmasının ardından CHP'li Özgür Özel, Aykut Erdoğdu ve Sezgin Tanrıkulu başta olmak üzere birçok isim Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve davanın hakimlerini skandal ifadelerle hedef alarak tehdit etti.

GEZİ'DE NELER YAŞANDI?

Peki Gezi Parkı olaylarında neler yaşandı? İşte aşama aşama Gezi vandalizmi...

Ağaçların kesilmesi bahane edilerek başlatılan olaylarda çevreye zarar verildi ve Türk bayrağı yakıldı. Gösterilerde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ile ve sözde KCK bayrağı asıldı. PKK sempatizanları ile Fetullahçı Terör Örgütünün de (FETÖ) etkin olduğu gösterilere katılan gruplar barikat, taş, sopa, molotofkokteyli, ses bombası, sapan ve bilyelerle polise karşılık verdi.

Farklı grupların müdahil olduğu eylemlerde maskeli göstericiler, kaldırım taşlarını sökerek ve etraftan topladıkları korkuluk demirleriyle yollara barikat kurarak trafiği kapattı.

Eylemlerde kamu binaları, polis araçları ve ambulanslara zarar verildi, belediye otobüsü ve otobüs durakları yakıldı, yüzlerce iş yeri ve araca zarar verildi.