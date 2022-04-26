EXXEN ŞİFRESİZ MAÇ NASIL İZLENİR? EXXEN üyelik yenileme nasıl yapılır? Ücretsiz EXXEN üyeliği - BEDAVA MAÇ İZLE!

Ruben Dias da tamamen iyileşti, stoperde "Laporte & Dias" ikilisini izleyeceğiz...

Orta alanda oyunu Kevin De Bruyne kurarken, hücuma Bernardo Silva destek verecek. İşin savunma tarafını Rodri kotaracak.

Hücumun bir kanadında Riyad Mahrez, diğerinde Raheem Sterling forma giyecek. Serbest rolde Phil Foden boy gösterecek.

REAL MADRID

Sevilla ve Osasuna deplasmanlarında kazanan Real Madrid ise, en yakın rakibi Barcelona'nın 15 puan önünde son 5 maça girmiş durumda; La Liga şampiyonluğuna sadece 1 puan kaldı.

David Alaba, Casemiro ve Ferland Mendy deplasman kafilesinde yer aldı; takımla son antrenmana da çıktı. Durumları maç saati netleşecek. İspanyol kaynaklar bu 3 önemli isme muhtemel 11'lerde yer vermemiş.