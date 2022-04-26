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    • Spor
    • 26.04.2022 22:21
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    • 26.04.2022 22:43
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    EXXEN ŞİFRESİZ MAÇ NASIL İZLENİR? EXXEN üyelik yenileme nasıl yapılır? Ücretsiz EXXEN üyeliği - BEDAVA MAÇ İZLE!

    Manchester City - Real Madrid maçı 26 Nisan Salı günü saat 22:00'de EXXEN'de canlı yayınlanacak. Maçın şifresiz izlenebileceğinin duyurulmasının ardından EXXEN ŞİFRESİZ MAÇ NASIL İZLENİR? EXXEN üyelik yenileme nasıl yapılır? soruları gündeme geldi. İşte Ücretsiz EXXEN üyeliği - BEDAVA MAÇ İZLE!

    EXXEN ŞİFRESİZ MAÇ NASIL İZLENİR?

    UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. 26 Nisan Salı günü saat 22.00'da oynanacak maç Exxen üzerinden şifresiz canlı izlenebilecek. Peki EXXEN ŞİFRESİZ MAÇ NASIL İZLENİR? EXXEN üyelik yenileme nasıl yapılır? Ücretsiz EXXEN üyeliği - BEDAVA MAÇ İZLE!

    MANCHESTER CİTY İLE REAL MADRİD MAÇININ 11'LERİ!

    Manchester City: Ederson, Stones, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko, De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, Mahrez, Foden, Jesus

    Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Valverde, Kroos, Modric, Rodrygo, Vinicius, Benzema

    MANCHESTER CITY

    Brighton ve Watford engellerini farklı geçip İngiltere Premier Lig'de liderliğini sürdüren Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final aşamasında bir diğer Madrid ekibi Atletico'yu kupa dışına itmişti.

    Joao Cancelo cezalı, Kyle Walker iyileşti. Cancelo'nun cezası sonrası sağ bekte Walker oynayacak.

    Ruben Dias da tamamen iyileşti, stoperde "Laporte & Dias" ikilisini izleyeceğiz...

    Orta alanda oyunu Kevin De Bruyne kurarken, hücuma Bernardo Silva destek verecek. İşin savunma tarafını Rodri kotaracak.

    Hücumun bir kanadında Riyad Mahrez, diğerinde Raheem Sterling forma giyecek. Serbest rolde Phil Foden boy gösterecek.

    REAL MADRID

    Sevilla ve Osasuna deplasmanlarında kazanan Real Madrid ise, en yakın rakibi Barcelona'nın 15 puan önünde son 5 maça girmiş durumda; La Liga şampiyonluğuna sadece 1 puan kaldı.

    David Alaba, Casemiro ve Ferland Mendy deplasman kafilesinde yer aldı; takımla son antrenmana da çıktı. Durumları maç saati netleşecek. İspanyol kaynaklar bu 3 önemli isme muhtemel 11'lerde yer vermemiş.

        Casemiro yetişmezse Toni Kroos ve Luka Modric'in yanında Eduardo Camavinga'yı göreceğiz.

        Stoperde Eder Militao'nun partneri Nacho Fernandez olacak, sol bekte de Marcelo mücadeleye ilk 11'de başlayacak.

        Hücumda Sevilla deplasmanındaki formatı izleyeceğiz. Sağ tarafta Fede Valverde, merkezde Karim Benzema, solda Vinicius Junior forma giyecek.

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        Haberler Spor EXXEN ŞİFRESİZ MAÇ NASIL İZLENİR? EXXEN üyelik yenileme nasıl yapılır? Ücretsiz EXXEN üyeliği - BEDAVA MAÇ İZLE!
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