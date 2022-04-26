Teröristlerin amacı çocuklarını gönderecek aileleri korkutmak! TÜGVA saldırısının arka planı A Haber'de konuşuldu

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da TÜGVA binasına yapılan bombalı saldırıya ilişkin A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuşan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı önemli açıklamalarda bulundu.
PKK Türkiye'ye yönelik tehditlerde bulunmuştu ve bu eylemleri de gerçekleştirmeye başladılar. Allah'tan ölü ve yaralımız yok. Ama bu saldırının yansımaları da olacaktır.
TÜGVA UZUN SÜREDİR İFTİRALAR İLE KİRLETİLMEYE ÇALIŞILIYOR
TÜGVA uzun süredir kirletilmeye çalışan ve iftiraların hedefinde olan bir kurumdu. Oraya bir bomba atılıyor. Bunun amacı bir yankı uyandırmaktı. Küçük bir eylem olarak kaldı ve iyi ki ölü ve yaralı olmadı.