Teröristlerin amacı çocuklarını gönderecek aileleri korkutmak! TÜGVA saldırısının arka planı A Haber'de konuşuldu

TÜGVA UZUN SÜREDİR İFTİRALAR İLE KİRLETİLMEYE ÇALIŞILIYOR

TÜGVA uzun süredir kirletilmeye çalışan ve iftiraların hedefinde olan bir kurumdu. Oraya bir bomba atılıyor. Bunun amacı bir yankı uyandırmaktı. Küçük bir eylem olarak kaldı ve iyi ki ölü ve yaralı olmadı.