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    • 26.04.2022 23:34
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    • 26.04.2022 23:50
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    Teröristlerin amacı çocuklarını gönderecek aileleri korkutmak! TÜGVA saldırısının arka planı A Haber'de konuşuldu

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan TÜGVA binasına el yapımı patlayıcı bırakılmış ve patlayıcı nedeniyle bina zarar görmüştü. Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada saldırgan Besra Yalçın'ın yakalandığını duyurdu. Peki teröristler neden TÜGVA'yı hedef aldı? Olayın bilinmeyenleri ve arka planı A Haber ekranlarında Emin Pazarcı tarafından yorumlandı.

    TÜGVA saldırısının arka planı A Haber’de konuşuldu

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da TÜGVA binasına yapılan bombalı saldırıya ilişkin A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuşan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı önemli açıklamalarda bulundu.

    PKK Türkiye'ye yönelik tehditlerde bulunmuştu ve bu eylemleri de gerçekleştirmeye başladılar. Allah'tan ölü ve yaralımız yok. Ama bu saldırının yansımaları da olacaktır.

    TÜGVA UZUN SÜREDİR İFTİRALAR İLE KİRLETİLMEYE ÇALIŞILIYOR
    TÜGVA uzun süredir kirletilmeye çalışan ve iftiraların hedefinde olan bir kurumdu. Oraya bir bomba atılıyor. Bunun amacı bir yankı uyandırmaktı. Küçük bir eylem olarak kaldı ve iyi ki ölü ve yaralı olmadı.

        TERÖRİSTLERİN AMACI ÇOCUKLARINI GÖNDERECEK AİLELERİ KORKUTMAK
        Şimdi o aileler evlatlarını TÜGVA'ya gönderirken daha dikkatli olacak. Çünkü TÜGVA'yı korkutmak ve sindirmek istiyorlar. Bombalı saldırılar, iftira kampanyaları, kira kontratlarının iptal edilmesi gibi çok farklı alanlardan saldırıyorlar.

        Bu teröristin kimse ilk başta eylem yaptığını söyleyemez. İlk görüntülerde yaşlıca bir kadın gibi duruyor ama sonrasında titiz bir çalışmayla üzerinde çalışmalar yapılıp detaylar ortaya çıkartıldı.

        AMAÇLARI TÜRKİYE'Yİ GEÇMİŞE DÖNDÜRMEK
        Burada üzerinde durulması gereken Türkiye'yi kimler karıştırmak istiyor? Amaçları Türkiye'yi geçmişe döndürmek. Hani Türkiye ve metropoller kan gölüne dönecekti? Yapabildikleri birkaç cılız eylem.

        Bu tarz eylemlere hazırlıklı olmak gerekiyor. MİT, polisimiz çalışıyor. Vatandaşlarımız da dikkatli olmak zorunda. Şüpheli durumlarda hemen yetkilerle iletişime geçilmeli.

            KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRDİ
            İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği önüne 21 Nisan'da el yapımı patlayıcı bırakan terörist Besra Yalçın'nın, olay yerini terk ettikten sonra güvenlik kameralarınca çekilen görüntüleri ve fotoğrafları ortaya çıktı.

            Görüntülerde terörist Besra Yalçın'nın önce merdivenden indiği, daha sonra elinde poşetle sokakta yürüdüğü, ardından bir markete girdiği görülüyor. Besra Yalçın'nın bu süre içerisinde kıyafetlerini de değiştirdiği görüntülere yansıyor.

            PKK PROPAGANDASI YAPMAKTAN TUTUKLANDIĞI
            İstanbul'da yaşadığı belirlenen B.Y'nin, 2019-2020 arasında farklı tarihlerde 3 kez Irak sınırındaki Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan çıkış-giriş yaptığı tespit edildi. Besra Yalçın'nın, 6-11 Aralık 2021'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da bulunduğu ortaya çıktı.

            Ayrıca Besra Yalçın'nın babası K.Y'nin 2009'da terör örgütü PKK propagandası yapmaktan tutuklandığı, 2011'de tahliye edildiği, cezaevinde kaldığında açlık grevi eylemi gerçekleştirdiği belirlendi.

            Besra Yalçın'nın ağabeyi M.Y'nin de 2002'de PKK içerisindeki faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı, cezaevinde kaldığı dönemde açlık grevi eylemlerine katıldığı tespit edildi.
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            TÜGVA saldırısının arka planı A Haber’de konuşuldu
            Haberler Güncel Teröristlerin amacı çocuklarını gönderecek aileleri korkutmak! TÜGVA saldırısının arka planı A Haber'de konuşuldu
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