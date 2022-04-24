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    CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2023 seçimleri için hazırlık yaparken darbeyi Ekrem İmamoğlu'ndan yedi

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, beş benzemezi bir araya getirdi. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını tespit etmek istedi. Fakat CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sesini yükseltti. "Ben buradayım" diyerek altılı masayı berhava etti. Gözler Kemal Bey'e çevrildi.

    Kemal Bey bak bir cisim yaklaşıyor

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2023 seçimleri için umudunu 6'lı ittifaka bağladı. Fakat darbeyi içeriden aldı. İBB Başkanı, baklayı ağzından çıkardı:

    İmamoğlu burada! Kendini taca ya da auta atmıyor. Sorumluluğun farkında. En çok oyu almış bir başkan, bu süreci uzaktan izlemez.

    KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
    Belediye başkanlarımızın görevine devam etmesini istiyorum. İstanbullu bize ne diyecek, Ankaralı ne diyecek. Seçildiler, önce bir bulundukları kentin güvenini kazansınlar.

    Elektrik protestosuna destek vermeyen CHP'nin karanlıkta bıraktığı Kılıçdaroğlu, evinde fenerle dolaşıyor.

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    Haberler Güncel CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2023 seçimleri için hazırlık yaparken darbeyi Ekrem İmamoğlu'ndan yedi
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