CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2023 seçimleri için hazırlık yaparken darbeyi Ekrem İmamoğlu'ndan yedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2023 seçimleri için umudunu 6'lı ittifaka bağladı. Fakat darbeyi içeriden aldı. İBB Başkanı, baklayı ağzından çıkardı:

İmamoğlu burada! Kendini taca ya da auta atmıyor. Sorumluluğun farkında. En çok oyu almış bir başkan, bu süreci uzaktan izlemez.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Belediye başkanlarımızın görevine devam etmesini istiyorum. İstanbullu bize ne diyecek, Ankaralı ne diyecek. Seçildiler, önce bir bulundukları kentin güvenini kazansınlar.

Elektrik protestosuna destek vermeyen CHP'nin karanlıkta bıraktığı Kılıçdaroğlu, evinde fenerle dolaşıyor.