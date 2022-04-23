Meral Akşener kaçak dövüşüyor! HDP'li Garo Paylan'ın skandal 'soykırım' teklifini isim vermeden eleştirince tepki çekti

HDP her yıl olduğu gibi bu yıl da 1915'teki sözde Ermeni soykırımına ilişkin yalan propagandası ve algı operasyonlarına devam etti.
HDP'Lİ GARO PAYLAN'DAN SÖZDE SOYKIRIM TEKLİFİ
HDP'li Garo Paylan 1915 olaylarına destek vererek 'soykırım' olarak tanınması için TBMM'ye skandal bir teklif sundu.
HDP'li Garo Paylan imzasını taşıyan "Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" isimli kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Paylan, sözde soykırıma ilişkin yaptığı açıklamada, "Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu, tek meclis ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ermeni Soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye'de sağlanabilir" şeklinde skandal ifadeler kullandı.
Garo Paylan skandal teklifinde "Ermeni Soykırımı'nın 107. yılında TBMM'ye sunduğum kanun teklifiyle; Ermeni Soykırımının tanınması, Soykırım'da sorumluluğu bulunan kişilerin isimlerinin kamusal alanlardan kaldırılıp, yerlerine Soykırım'a karşı duran kamu görevlilerinin isimlerinin verilmesi, mağdurlara ve aile üyelerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesini talep ediyorum." ifadeleri yer aldı.
Hükümetten ve vatandaşlardan 'hain teklife' tepki geldi.
TBMM BAŞKANI ŞENTOP SKANDAL TEKLİFİ İADE ETTİ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.
Şentop'un kanun teklifi konusundaki iade yazısını, 23 Nisan özel oturumu sırasında yazdığı öğrenildi.
MÜFTERİ MİLLETVEKİLİ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:
"HDP'li Milletvekili Garo Paylan'ın,1915 yılında yaşanan olayları soykırım iftirası ile niteleyen ve soykırım iftirasının tanınmasını isteyen kanun teklifini, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na vermesi; milletimize, ecdadımıza, devletimize ve tarihimize açık bir iftiradır. TBMM; milletimize, ecdadımıza, devletimize ve tarihimize iftiraları içeren kanun teklifinin görüşüleceği bir yer değildir. Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'un, bu iftira teklifini işleme koymayarak müfteri milletvekiline aynen iadesi doğru karardır. Ayrıca bu teklif; Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılamadır. Soykırım iftirasını kanun teklifine dönüştüren müfteri milletvekili Garo Paylan'ı ve buna izin veren HDP'yi kınıyorum."