Meral Akşener kaçak dövüşüyor! HDP'li Garo Paylan'ın skandal 'soykırım' teklifini isim vermeden eleştirince tepki çekti

HDP her yıl olduğu gibi bu yıl da 1915'teki sözde Ermeni soykırımına ilişkin yalan propagandası ve algı operasyonlarına devam etti.

HDP'Lİ GARO PAYLAN'DAN SÖZDE SOYKIRIM TEKLİFİ

HDP'li Garo Paylan 1915 olaylarına destek vererek 'soykırım' olarak tanınması için TBMM'ye skandal bir teklif sundu.