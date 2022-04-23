Kemal Kılıçdaroğlu'nun fatura tiyatrosuna vatandaştan veto geldi!





Kendisinden başka hiç kimsenin sözde eylemine katılmadığı Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen konutunun önünde basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu 3 ay boyunca ödemediği fatura ile ilgili olarak, "Ben elektrik parasını ödeyebilirim. Benim gelirim zaten fazlasıyla yetiyor ama sorun geliri olmayan ya da düşük gelirli ailelerin yaşadıkları dram, asıl sorun o" dedi. Kılıçdaroğlu'nun "fatura şovu" ise vatandaştan tepki topladı.