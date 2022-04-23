6'lı masada "üçüncü ittifak" krizi! Kılıçdaroğlu karşı çıkıyor! Hesaplar kızıştı

GÜNDEM 3'ÜNCÜ İTTİFAK

Masanın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun geçtiğimiz hafta yaptığı "Seçim kanunuyla şartlar değişti, üçüncü ittifak olabilir" açıklaması muhalefet kanadında yeni bir tartışma başlattı. Edinilen bilgilere göre, yarın yapılacak toplantının ana gündemini de Karamollaoğlu'nun bu önerisinin oluşturacak.

YENİ İTTİFAKI İSTEMİYOR

Küçük partiler Karamollaoğlu'nun bu önerisine sıcak baksa da masanın en büyük partisi CHP'nin bu konuya mesafeli olduğu belirtiliyor. Kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmak istediği bu nedenle de partileri kendi etrafında toplayarak seçime eli güçlü girmek istediği konuşuluyor.