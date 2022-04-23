CHP'li Serdar Aksoy'dan 'Tuncay Özkan' iddiası! A Haber'de anlattı: İhale ve rant...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir merkezli rant ve vurgun kavgası devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl CHP'li Menemen Belediyesine yönelik yürütülen "zimmet ve irtikap" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında CHP'den istifa eden Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da bulunduğu 11 kişi tutuklandı, 7'si adli kontrol olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

7 ay tutuklu kalan Serdar Aksoy ile CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan arasında birbirlerini suçlayan rant ve ihale iddiaları devam ederken Serdar Aksoy başına gelenlerden partisinin sorumlu olduğunu iddia ederek A Haber'e bomba açıklamalar yaptı.

TUNCAY ÖZKAN İHALELERİ İKİ FİRMAYA VERMEMİ İSTEDİ

Serdar Aksoy, Tuncay Özkan'ın 2019 yerel seçimlerinden sonra yanında bir milletvekiliyle belediye binasına gelerek "iki biri asansör (AND) biri medya (Güneş) olmak üzere iki firmayla sözleşme yapılmasını istediğini, bunun da genel başka Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı" olarak sunduğunu iddia etti.

Aksoy şunları iddia etti:

"Bu sırada Seyrek mevzusu açıldı. 1 milyon metrekarelik bir alanı açık ihaleye çıkmak istedik. Devreye bir takım iş adamları girdi rezidanslara davet edildim. Bana açık ihale değil pazarlık usülü yapalım dediler. 6-7 şirket... Nasıl asansör ve medya kuruluşuna karşı çıktıysam Seyrek'i de kabul etmedim. Belediye içinde rant olmaz.

SAHTE EVRAKLAR NEDENİYLE 8 AY YATTIM

Bu olayları kabul etmedikten sonra cezaevine girdim. Adıma oluşturulan evrak sahte çıktı. Sahte evraktan içeriye girip sekiz ay yattım. Bir şekilde ben mağdur edildim. CHP İstanbul milletvekili sahte evrakı birilerinden aldı getirdi."

İÇERİYE GİRMEME SEBEP OLAN SAHTE BELGE ERDOĞDU'NUN ELİNDEYDİ

Aksoy'un CHP İstanbul Milletvekili olarak belirttiği ismin Aykut Erdoğdu olduğunu bilinirken Aksoy, "Kalkıp da milletvekili herhalde sahte olacak değildir ama birilerinden aldı getirdi. Ben linçe uğradım. Ailemle beraber linç edildim ben." dedi.

NELER OLMUŞTU?

Daha önce Aksoy ve Özkan arasında karşılıklı video savaşları yaşandı.

Seyrek'teki ihale öncesi partisinden iki İzmir milletvekilinin kendisine "açık ihale değil, pazarlık usulü bir ihale" yapması için baskıda bulunduğunu ancak kendisinin kabul etmediğini iddia etti.

Daha önceki dönemde de 172 adet gayrimenkulle ilgili de usulsüzlük tespit ettiğini iddia eden Serdar Aksoy, ancak yine CHP milletvekilleri tarafından "eski başkanın üzerine gitme" diye baskıya uğradığını öne sürdü.

TUNCAY ÖZKAN VE ATİLLA SERTEL'DEN VİDEO: ŞANTAJ

Aksoy'un isim vermeden gönderme yaptığı CHP'nin iki İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve Atilla Sertel bir video mesajla Aksoy'a yanıt verdi.

İddiaları kabul etmeyerek şantaj yapıldığını öne süren Özkan, "Eğer şantaja devam edecekse kendisi hakkında yasal yollara hemen başvuracağız. Eğer kişi iddiasını ispatlamazsa müfteridir, alçaktır, şerefsizdir" sözleriyle Aksoy'u iddialarını ispata çağırdı." iddiasında bulundu.