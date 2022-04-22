SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Kılıçdaroğlu'nun 4 milyon hanenin elektriği kesik demesi algıdır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesik abone sayısı üzerinden söylediği yalanlara tepki gösterdi.

Bakan Dönmez şunları söyledi;

"ALGIDIR, MANİPÜLASYONDUR, ÇARPITMADIR"

"Sn. Kılıçdaroğlu'nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem ALGIDIR, MANİPÜLASYONDUR, ÇARPITMADIR. Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir. Bu da toplam abone içinde %0.6'dır."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti "Şimdi gelelim can alıcı soruya: 2021'de kaç abonenin elektriği kesildi derseniz… 2021 yılında toplam 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesildi. 4 milyon abone yahu… 4 milyon. Kişi değil abone… Dile kolay. Kaç kişi demek. Bunun hesabını varın siz yapın. Çektiğimiz, size çektirilen çileye bakın Allah aşkına. Et ve Süt Kurumu'na yatağa aç giren çocuklarımız için gitmiştim. Oysa zavallı yoksul çocuklarımız, hem aç hem ışıksız giriyor yataklarına"