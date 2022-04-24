23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı

TBMM'nin açılışının 102. yılı nedeniyle Türkiye ve KKTC'de törenler düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'la birlikte çok sayıda siyasi isim Anıtkabir'deki törende bir araya geldi.

Anıtkabir'e çocuklar ve vatandaşlar akın etti. Ellerindeki Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Ata'nın huzuruna çıkan vatandaşların duygulandıkları gözlendi. Türkiye'nin dört bir yanında da törenler düzenlendi.

ÇOCUKLARIN GÜNÜ

İstanbul'da Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği töreninde konuşan Başkan Tayyip Erdoğan, "Dünyayı çocuklara verdiğimiz gün, her şeyin daha şefkatli olduğunu göreceğiz. Çocukların kulakları bomba sesleriyle değil, akranlarının neşeli sesleriyle çınlamalıdır" dedi.

Başkan Erdoğan, Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla iftarda bir araya geldi.