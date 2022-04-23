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    • 23.04.2022 17:27
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    Başkan Erdoğan Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün babasıyla telefonda görüştü

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün babası Osman Gök ile telefonda görüştü. Şehitlerin kanının yerde kalmadığını belirten Erdoğan "Kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." dedi.

    Kahramanmaraşlı şehidin babasıyla telefonda görüştü

    Uzman Çavuş Furkan Gök'ün ailesine taziye ziyaretinde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin telefonundan şehit babası Osman Gök'e başsağlığı dileklerini ileten Başkan Erdoğan, acılı aileye sabır diledi.

    Şehitlerin kanının yerde kalmadığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

    "Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Siz sevgililer sevgilisi Peygamber efendimize evladınızı komşu olarak uğurladınız. Kanları yerde kalmayacak biliyorsunuz 52 teröristi öldürdük ve bu artarak devam ediyor, devam edecek. Az önce Hulusi Paşa'yla da tekrar konuştuk. Gerek Irak ve gerek Suriye'nin kuzeyinde operasyonlarımız devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde de çok ciddi manada terörist etkisiz hale getirildi, getiriliyor. Kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."

    Şehit babası Gök de Başkan Erdoğan'ın 52 teröristin öldürüldüğünü söylemesi üzerine, "Çok memnun oldum bu haberi verdiğiniz için." ifadesini kullandı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün babasıyla telefonda görüştü
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