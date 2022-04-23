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    • 23.04.2022 23:16
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    • 23.04.2022 23:19
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    Başkan Erdoğan iftar sonrası Maltepe'de esnaf ve vatandaşlarla çay içti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Maltepe'de çocuklarla iftar yaptıktan sonra Küçükyalı Mahallesi'nde esnafın çay ikramı davetini kabul etti. Erdoğan vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.

    Daveti geri çevirmedi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan İstanbul Maltepe'deki Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti.

    ÇOCUKLARLA İFTAR
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından karşılanan Erdoğan çifti, iftar yaptıkları 9 ile 12 yaş arasındaki 50 çocukla sohbet etti.

    Erdoğan, Kur'an-ı Kerim okunan programda çocuklara hediye verdi, onlarla fotoğraf çektirdi.

    ÇAY DAVETİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ
    Programın ardından buradan ayrılan Erdoğan, kendisini çaya davet eden bir esnafın iş yerine misafir oldu.

    Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan çevredeki vatandaşları selamladı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan iftar sonrası Maltepe'de esnaf ve vatandaşlarla çay içti
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